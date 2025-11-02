Elenco confirmado de “Pretty woman, el musical” para la temporada en Mar del Plata

La versión teatral de “Pretty woman, el musical” desembarca en Mar del Plata en diciembre, con producción de Pardo Producciones y dirección de Ricky Pashkus. El espectáculo será protagonizado por Florencia Peña y Juan Ingaramo, quienes encabezan un elenco destacado conformado tras un proceso de audición que convocó a más de 2300 postulantes en todo el país.

El elenco incluye a Mariano Magnífico en los roles de Happy Men y Giulio, Marcela Wonder como Kit DeLuca y Leo Bosio en el papel de Barnard Thompson. También forman parte Alfredo Staffolani, David Okada Caldas, Agustín Vidal Rossi, Nicolás Repetto, Delfi García Escudero, Yasmín Corti, Pablo Juin, Romina Ruiz, Morena Pereyra, Micaela Fusaro y Matías Prieto Peccia.

La dirección vocal estará a cargo de Matías Ibarra y la musical de Gaspar Scabuzzo. Las coreografías serán de Vero Pecollo, con colaboración de Nahuel Leguizamón.

La obra se presentará en el Teatro Mar del Plata y ya se encuentra en preventa exclusiva, con localidades a precios congelados. Promete ser una de las grandes apuestas de la temporada teatral marplatense, con una producción de alto nivel y un equipo artístico que combina experiencia, talento y renovación.