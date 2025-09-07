Elena Roger llega en gira, con dos noches en el Roxy

Elena Roger presentará su gira 2025 en Argentina, España y Uruguay, con un espectáculo que recorrerá sus grandes éxitos. En Mar del Plata, se presentará en una doble función los próximos sábado 20 a las 20:30 y domingo 21 a las 20:00 en el Teatro Roxy (San Luis 1750).

Acompañada por el maestro Nicolás Guerschberg en el piano, Roger ofrecerá un recorrido por su ecléctico repertorio, que incluye clásicos del teatro musical y la música popular argentina. Canciones como “No llores por mí Argentina”, “Je ne regrette rien”, “La vie en rose”, “Te quiero”, “Parole”, “Loving you” y “Balada para un loco” formarán parte de un espectáculo que combina historia, emoción y una profunda calidad interpretativa.

Esta serie de conciertos promete una experiencia íntima e inolvidable, destacando la versatilidad y el talento de una de las máximas referentes del teatro musical. El público tendrá la oportunidad de disfrutar de un show elegante, donde la voz de Roger y el delicado sonido del piano crearán una atmósfera única.