Elena Roger abre su gira 2026 en la Sala Piazzolla

Elena Roger iniciará su “Tour 2026” el 7 de enero a las 21.30 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280): estará acompañada en piano por Nicolás Guerschberg.

La reconocida artista retoma su agenda de conciertos con un espectáculo que recorrerá los grandes éxitos que la consagraron como una de las principales referentes del teatro musical y de la música popular argentina.

El show incluirá interpretaciones de canciones emblemáticas y relatos cargados de historia y emoción, entre ellas “No llores por mí Argentina”, “Je ne regrette rien”, “La vie en rose”, “Te quiero”, “Parole”, “Loving You” y “Balada para un loco”, entre otras piezas destacadas.

Con su reconocida sensibilidad interpretativa, Elena Roger invita al público a sumergirse en un viaje musical por un repertorio ecléctico, acompañado por el sonido poderoso y a la vez delicado del piano a cargo del maestro Guerschberg.