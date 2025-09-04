Elecciones 2025: No descartan complicaciones para votar el domingo; Demoras, descontrol y sospechas

A sólo tres días del 7 de setiembre del turno bonaerense de las elecciones legislativas se han comenzado a formular interrogantes que pueden acompañar a esta jornada cívica que se cumplirá con un pronóstico desalentador. Será una incomodidad salir de la escasa zona de confort que hoy ofrece la situación económica y un clima social que no se asocia al entusiasmo para ir a cumplir con el derecho ciudadano.

Las prácticas políticas han llevado al sistema a restar presencia para expresarse, no hay empatía para un desplazamiento a un nuevo acto obligatorio que ha conducido al deterioro que contrasta muy fuerte con el fervor existente en 1983 cuando el doctor Rául Alfonsín reinstauró el sistema, luego de una sangrienta dictadura y la derrota en la Guerra por nuestras Islas Malvinas.

La tendencia a la disminución para sufragar se ha instalado cómo dato central previo. A tal punto que hasta especialistas en el análisis han advertido que existe un riesgo ya que «unos votan pero otros deciden, la ausencia juega su papel», con lo cual lejos de consolidar el sistema se lo está relativizando o debilitando. Si los gobiernos defraudan o no reunen la credibilidad necesaria, que también se vuelva un obstáculo la calidad de la elección, es muy fuerte para un sistema de representatividad a través del voto ciudadano e institucional.

Según La Nación: «Más de la mitad de los telegramas enviados por el Juzgado Federal N°1 a fin de citar autoridades de mesa para los comicios de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre fueron devueltos».

«Los domicilios no correspondían, no se hallaron o no había ciudadanos cuando asistió el personal del Correo Argentino. Este es un problema que se repite en cada elección en este territorio», expresó la periodista María José Lucesole en una nota titulada: «La Justicia busca a la mitad de las autoridades de mesa para las elecciones bonaerenses».

Y en estos casos se está refiriendo a los casos conocidos de la no recepción de las notificaciones, lo cual se puede agravar dado que es bastante incomprobable que los telegramas no se hayan recibidos o bien no se responda a la convocatoria. En la práctica significa demora en la formación de las mesas con sus autoridades constituidas, apelándose a quienes están en la fila esperando el turno para emitir su voto.

Es una escena enrarecida que puede tener derivaciones en la calidad del elemento trascendental de la democracia. En estos casos existen desconfianza entre quienes asistan muy temprano y se ubiquen en los primeros lugares de la espera porque pueden convertirse en parte del esquema necesario para abrir y funcionar en las mesas habilitadas. Hay organizaciones políticas que se preparan para estos casos que conspiran contra la sana salud del limpio acto de votar.

El clima con respecto al domingo será de una temperatura mínima de 4º y una máxima de 14º, parcialmente nublado y con vientos que oscilarán entre los 20 / 38 km/h.

Y otro detalle no menor es la vigencia del cobro del boleto del transporte urbano de pasajeros en esta ciudad, no obrará la gratuidad como ocurre en la mayoría del resto de las ciudades bonaerenses. La MGP comunicó la decisión del intendente Guillermo Montenegro y el costo en el bolsillo del pasajero tiene alguna incidencia cuando los mismos están flacos, por relación de bajos ingresos y precios caros en relación a los mismos productos y/o servicios en países vecinos, y aún transcontinentales.

En este marco se concurrirá a emitir el voto obligatorio en elecciones legislativas o de medio término debido al desdoblamiento en territorio bonaerense. No son las señales más auspiciosas para revertir los porcentajes que se vienen registrando en otras provincias argentinas. En Mar del Plata votarán casi 600.000 personas mientras que en el territorio bonaerense esa cantidad asciende a 14.400.000 electores.