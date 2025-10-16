Elecciones 2025: el peso del conurbano y los números que mira Fuerza Patria

Por eso la apuesta libertaria es recortar los 13 puntos que aventajaron a Fuerza Patria en los comicios bonaerenses de septiembre, al tiempo que tienen “los números” que vaticinan triunfos en siete provincias y, con viento a favor, podría llegar a nueve distritos.

Qué se elige en octubre

En esta elección y a través de la Boleta Única papel (BUP) serán elegidos 127 diputados en todo el país y 24 senadores que asumirán funciones en diciembre en representación de todas las provincias del país, de acuerdo a los cupos y modalidades establecidos por la legislación vigente. Puntualmente, la provincia de Buenos Aires afrontará la renovación 35 diputados que llegaron al Congreso en la elección de 2021.

A nivel nacional, Fuerza Patria es el espacio que tiene más que perder en Diputados, ya que son 46 los diputados que culminan su mandato. En el ranking le sigue el PRO con 21 diputados y la UCR con 11. El bloque de Democracia para Siempre, el espacio radical conducido por Facundo Manes, pone en juego 9 escaños, mientras que La Libertad Avanza, 8 y Encuentro Federal 7.

Pero claro está, el PRO y LLA conformaron alianza en algunos distritos, y quienes culminan su mandato por Encuentro Federal en la provincia de Buenos Aires encabezan la lista de Provincias Unidas. Por lo que habrá que esperar bien los resultados para hacer una lectura de cómo quedará el Congreso.

Y más allá del peso bonaerense, también el foco de atención pasa por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que sumados explican 21 puntos del padrón. Allí Fuerza Patria, de acuerdo a las encuestas, puede quedarse con un tercio de los votos en Santa Fe, pero está relegado en los otros territorios, sobre todo Córdoba.

En la Ciudad de Buenos Aires (7,1% del padrón), si la lista que encabezan Mariano Recalde e Itai Hagman repitiera los casi 28 puntos de Leandro Santoro en los comicios porteños de mayo último, aportaría dos puntos a nivel nacional. Y en Cuyo (7,3%), una cifra similar. Mientras que después habrá que prestar atención en las diez provincias del Norte Grande, que representan casi 23% del electorado. (DIB)