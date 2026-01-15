El virtuoso Agustín Luna vuelve a Mar del Plata con un show solista

El guitarrista Agustín Luna presentará un concierto solista de guitarra el próximo domingo 25 a las 21:30 en El Argentino Bar (Chacabuco 3627).

De regreso a su ciudad luego de un destacado año profesional, Luna ofrecerá un espectáculo novedoso en el marco del proceso creativo de su próximo disco, “Luna lleno”, un proyecto que se caracteriza por el estreno de singles entre composiciones y arreglos para guitarra solista.

Hasta el momento, el músico publicó nueve temas, varios de los cuales formarán parte del concierto. Entre ellos se destacan una versión original de la milonga “La puñalada”, nuevas composiciones lentas y emotivas como “Río” y “Zamba de algún día”, esta última grabada recientemente junto a la reconocida cantante Nadia Larcher.

La propuesta musical recorre composiciones y arreglos originales para guitarra solista, trabajados con un tratamiento polifónico de alto nivel, donde conviven la claridad melódica, la exploración armónica y una marcada identidad rítmica. Su música dialoga con las raíces del tango y el folklore argentino y latinoamericano, así como con una mirada abierta sobre la guitarra contemporánea.

Durante 2025, Agustín Luna realizó una gira por Europa, presentándose en diversos escenarios y consolidando su proyección internacional, que continuará en mayo y septiembre de este año con nuevas presentaciones en el continente.