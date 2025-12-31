El verano en la provincia de Buenos Aires será con más calor de lo habitual

Si se confirma el pronóstico trimestral del SMN, el verano 2026 también será intenso en la provincia de Buenos Aires pero también en Entre Ríos, La Pampa, Mendoza y San Juan.
En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica que la Costa Atlántica permanecerá en un escenario de normalidad, con una cantidad de días de lluvia prevista para enero, febrero y marzo, que coincide con el promedio histórico, el cual supera ligeramente los 100 milímetros mensuales. También se esperan lluvias normales en el resto del territorio bonaerense.
Qué hacer frente al calor
Frente a la ola de calor, el Ministerio de Salud de la Nación emite las siguientes recomendaciones dirigidas a toda la población y, en especial, a los grupos de riesgo, como niños y adultos mayores:
- Hidratarse, sin esperar a sentir sed, con más frecuencia que lo habitual.
- En caso de estar amamantando, hacerlo más seguido.
- No realizar actividad física intensa.
- Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas.
- Solicitar atención médica en caso de tener alguno de estos síntomas: temperatura corporal mayor a 39°C, náuseas o vómitos, mareos o desmayos, sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, piel muy seca, dolor de estómago y de cabeza.