El verano en la provincia de Buenos Aires será con más calor de lo habitual

Si se confirma el pronóstico trimestral del SMN, el verano 2026 también será intenso en la provincia de Buenos Aires pero también en Entre Ríos, La Pampa, Mendoza y San Juan.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica que la Costa Atlántica permanecerá en un escenario de normalidad, con una cantidad de días de lluvia prevista para enero, febrero y marzo, que coincide con el promedio histórico, el cual supera ligeramente los 100 milímetros mensuales. También se esperan lluvias normales en el resto del territorio bonaerense.

Qué hacer frente al calor

Frente a la ola de calor, el Ministerio de Salud de la Nación emite las siguientes recomendaciones dirigidas a toda la población y, en especial, a los grupos de riesgo, como niños y adultos mayores: