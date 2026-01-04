El verano de Pichichi es de pura casta : La designación de su hija en el Gobierno y presidente del EMTURyC

Diego Juárez es un nombre que condensa todas las contradicciones de la rosca local. Ex secretario privado de Daniel Scioli, con pasado en el armado de Rodolfo “Manino” Iriart y hoy reciclado en clave libertaria, Juárez encarna un perfil que en Mar del Plata tiene rótulo propio: casta de manual. En Mar del Plata tiene espacios propios y es alentado desde tribus cercanas al PJ.

Sin afiliarse a La Libertad Avanza ni ponerse un buzo violeta, el Gobierno ratificó a Daniel Scioli como secretario de Turismo y Ambiente en diciembre. A pesar de haber sido resistido por un sector del oficialismo en el inicio de su gestión, el Pichichi supo sobrevivir a fuerza de lo que mejor sabe hacer: esquivar las balas. “Ahora lo quieren”, bromean en su entorno. El funcionario, además, construyó muy buenos vínculos con todo el gabinete, sobre todo con Manuel Adorni. Sin embargo, pese a su destreza para eludir confrontaciones, recibió la temporada 2026 con un inesperado conflicto con el titular del Indec, Marco Lavagna.

Scioli aprovechó un viaje de trabajo a Mar del Plata y Pinamar, donde se reunió con representantes del sector turístico, y se quedó en la costa para pasar Año Nuevo. El funcionario sigue en pareja con Gisela Berger. El inicio de la relación incluyó escándalo mediático y acusaciones cruzadas, pero el tiempo pasó y todo quedó en el pasado. El 27 de noviembre, la modelo publicó fotos familiares del cumpleaños número 8 de la hija que tienen en común, Francesca.

Solo hay un tema en el que sus allegados son categóricos: su lugar en el Gobierno está asegurado, dicen. En el último tiempo hubo rumores sobre el posible nombramiento de Scioli en una embajada. “Son operaciones contra Daniel. Él se volvió de Brasil para trabajar y no hay ningún motivo para que se vaya”, aseguran.

El conflicto inesperado. Scioli decidió que, a partir del 1° de diciembre, su secretaría dejaría de financiar la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), dos estudios que realiza el Indec y que costaban $ 570 millones anuales.

El último informe del organismo que conduce Lavagna fue demoledor para Scioli, ya que reveló que el sector turístico lleva 22 meses de saldo negativo. Entre otros datos, concluyó que, en noviembre, 763 mil argentinos viajaron al exterior (un 15,3% más que en el mismo mes de 2024) y que el ingreso de turistas extranjeros cayó un 2,7% en la comparación interanual.

Scioli, entonces, decidió acelerar y cuestionar la metodología utilizada. En el organismo ponen un ejemplo para explicar su argumento: según el Indec, cada extranjero que visitó la Argentina en noviembre gastó un promedio de US$ 93 diarios. “¿En qué cabeza cabe que un turista resuelva alojamiento, restaurantes y paseos con ese dinero? Son números ridículos”, dijeron. Desde el instituto defienden la medición y dicen que el número incluye a los argentinos que llegan desde el exterior para visitar a familiares y tienen gastos mínimos.

Scioli se reunió con Lavagna en distintas oportunidades, pero no consiguió que se modificara la medición. A partir de ahora las cifras serán realizadas por un equipo de estadísticas de la secretaría, que incluirá los datos del Observatorio de la Cámara Argentina del Turismo, que se nutre de información que aportan las provincias más informes de Migraciones y del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Fiel a su estilo, Scioli pretende que el debate se enfoque en cuestiones técnicas y desmiente que haya una pelea de fondo. No obstante, hay quienes hacen una lectura política del conflicto: el vínculo de Lavagna con Sergio Massa, un histórico adversario del exmotonauta.

Tiene afinidades con su jefe, Manuel Adorni, y también con Monteoliva, de Seguridad

Otra fue la suerte de Scioli con Santiago Bausili. El secretario le hizo un planteo similar al titular del Banco Central y consiguió que las estadísticas oficiales distinguieran los consumos por viajes desde y hacia el exterior de los consumos de servicios digitales y el e-commerce. Con la modificación, los números negativos de la salida de dólares se redujeron en un 23%.

Afinidad libertaria. Por su función y su trayectoria en el peronismo, está en contacto permanente con gobernadores e intendentes y durante la gestión de su amigo Guillermo Francos solía avisarle qué destinos tenía previsto visitar por si había algún tema puntual para conversar. Ahora se puso a disposición del nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, pero en su entorno aseguran que no se mete en ninguna negociación si no se lo piden.

A fin de año Scioli perdió el control de Deportes, que pasó a la órbita de Santilli, pero en el área trabaja su hija, Lorena Scioli, bajo el mando del subsecretario Diógenes de Urquiza Anchorena. Turismo y Ambiente es parte de la estructura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con quien el motonauta dice tener una excelente relación.

En la lista de afinidades se incluye a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con quien presentó el Plan Verano; al secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, con quien está en contacto permanente; al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y al secretario de Transporte, Luis Pierrini, con quienes comparte temas de gestión. “Daniel está firme y lo sostiene a fuerza de laburo. El mismo Milei le ha manifestado que está muy contento con su trabajo”, refuerzan sus allegados.

El despliegue veraniego de este año tendrá a un Daniel Scioli más hiperactivo que de costumbre. La noche de Año Nuevo la pasó en el Hotel Hermitage y este jueves recorrió la costa de Mar del Plata, pero se concentró en Playa Bristol. No se privó de saludar a turistas y tomar mate con quienes aceptaron posar con él.

En algunos casos, aceptó la infusión que le ofrecieron, pero aprovechó la escena para regalar la yerba mate que tiene su apodo. Pichichi es la marca que estrenó el año pasado. Tiene paquete naranja, por la camiseta que usó en el club de fútbol La Ñata. Este jueves se la pudo ver entre los bañistas, como parte de la escena, pero también como un obsequio de Scioli, como si fuera un candidato permanente. Dicen que no es su intención. En su lugar, busca mostrarse como un secretario de Turismo que está en la zona más caliente de su función y luego de afrontar números negros por la caída de la actividad.