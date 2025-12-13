El uruguayo Matu Venao llega a Mar del Plata con su stand up “Katanga”

La agenda del verano 2026 suma un atractivo especial para los amantes de la comedia. Por primera vez, el reconocido comediante uruguayo Matu Venao se presentará en Mar del Plata con su espectáculo de stand up “Katanga”. La función será el 22 de enero a las 21:30 en Mole Club (Gascón 3158).

Sobre su propuesta, Venao explicó: “‘Katanga’ es puro corazón y poco recurso”. El comediante inició su camino en 2016 y rápidamente se consolidó como presentador en El Garibaldi Bar de Montevideo.

Además, el humorista integró el elenco de “Buenas noches muchas gracias” en Movie Montevideo Shopping y llevó su humor a países como Costa Rica, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Chile y Argentina. También participó en ciclos de Radio Sarandí y en televisión a través del programa “La culpa es de Colón” de Canal 12.