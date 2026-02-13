El último delantero de River en hacer un gol se fue tras no ser tenido en cuenta

River arrastra una problemática que se repite desde 2025: la falta de gol de sus delanteros, con la curiosidad de que el último en convertir fue el colombiano Miguel Borja, quien ya no está en el club.

Borja, quien ahora es jugador del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos y donde convirtió tres tantos desde su llegada, es el último delantero en anotar un gol con la camiseta de River, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

En la derrota por 2 a 1 ante Rosario Central del Torneo Clausura 2025, el 5 de octubre, fue la última vez que marcó el colombiano y que un delantero del «Millonario» lo hizo, por lo que ya son cuatro meses sin que haya goles de los que deben, en teoría y por lógica, convertirlos.

Los números, sin embargo, empiezan a pesar. Facundo Colidio no convierte un gol oficial desde el 21 de julio de 2025 y acumula 21 partidos sin marcar.

En el caso de Maximiliano Salas, su último tanto fue el 2 de octubre de 2025 ante Racing por la Copa Argentina, lo que lleva una racha de 10 encuentros sin festejos.__IP__

Sebastián Driussi, por su parte, no anota desde el 21 de agosto de 2025, cuando le marcó a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores, y suma 13 partidos sin convertir.