El tremendo recibimiento para el Diablito Echeverri de su familia tras ser campeón con River

Tras su primera titularidad en River, nada más ni nada menos que en una final, ante Rosario Central por el Trofeo de Campeones, su decisión de no renovar con el club y la oferta que prepara Manchester City para quedarse con él, Claudio Echeverri está de vuelta en su casa. En el Chaco, donde nació, el Diablito tuvo un tremendo recibimiento de su familia tras lograr el título vistiendo la camiseta del Millonario.

Al grito del ¡dale, campeón! con espumas y papelitos, el pibe de 17 años fue recibido por su familia, quienes marcaban tendencia con el rojo y blanco, en su provincia después de lograr su segundo título con River y con un Mundial Sub-17 en su haber para convertirse en uno de los proyectos más destacados del fútbol argentino, que ya está en ojos de varios gigantes de Europa, entre ellos el Barcelona y el City.

El Diablito, que viene de romperla en el Mundial de Indonesia con la Selección Argentina Sub 17 y demostró su nivel para jugar en primera ante el Canalla, sorprendió al confirmar que no va a renovar su contrato con el Millonario, aunque continuará seis meses o un año más.

“Voy mejorando, me falta pero voy a hacer la pretemporada y después me va a ir bien físicamente. Hoy me ahogué pero estoy preparado y tengo muchas ganas de ganar cosas con este club”, expresó en una entrevista con ESPN. “Mi representante habló con el presidente, se hablaron muchas cosas de que no atendía las llamadas y estaban en contacto siempre. No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses”, sentenció.