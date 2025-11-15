El tierno festejo de Solana Sierra junto a su perro luego de ganar en la Billie Jean King Cup

La tenista argentina Solana Sierra (66°) consiguió el segundo triunfo argentino en los playoffs de la Billie Jean King Cup ante Rebecca Sramkova (74°).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el triunfo de la mejor tenista argentina de la actualidad se dio por 6-2 y 6-4, ante una rival de gran nivel.

Luego de la victoria, conseguida en la cancha central del Córdoba Lawn Tennis Club, ubicado en la provincia homónima, la marplatense de 21 años tuvo un momento tierno y distendido junto a su perro, que fue acercado por un hombre a la cancha y permitió que festejaran juntos.isyg9g

El caniche corrió por el polvo de ladrillo y se ganó la simpatía del público, que vio a las “Guerreras” imponerse ante Eslovaquia por 3-0, para acercarse a disputar los qualifiers del año próximo, instancia de la que se asegurarán ser parte si vencen a Suiza, en el mismo club, el domingo 16 de noviembre.