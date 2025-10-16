El Tesoro de EE.UU. volvió a intervenir, pero la tensión cambiaria no cede: el dólar cerró otra vez al alza

Ni el swap ni el crédito incrementarían las reservas netas del BCRA, sí potenciarían de forma notable su poder de fuego.

Los anuncios entusiasman al mercado pero no sirven, por ahora, para corregir la tendencia. Todas las cotizaciones en el mercado de futuros saltan, con el grueso del volumen concentrado en las de más corto plazo: los inversores buscan cubrirse frente a un dólar que supere los $ 1.500 en el mercado mayorista después de las elecciones.

Los bonos en dólares, que habían comenzado al alza la rueda, vuelven al sentido negativo. El riesgo país se mantiene por encima de los 1.000 puntos. (DIB)