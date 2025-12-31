El tenso cruce del “Dibu” Martínez con hinchas del Arsenal

El arquero argentino del Aston Villa, Emiliano Martínez, protagonizó un tenso cruce con varios hinchas del Arsenal luego de la contundente derrota por 4-1, válida por la decimonovena fecha de la Premier League.

Según pudo recopilar la Agencia Noticias Argentinas de un video que se hizo viral en redes sociales, el guardameta marplatense de 33 años, con pasado en el conjunto de Londres, tuvo que ser acompañado hacía el túnel de vestuarios por un integrante del cuerpo técnico de los “Villanos” mientras arremetía una serie de insultos contra los simpatizantes rivales presentes en el Emirates Stadium.

“Dibu” fue un gran responsable del primer gol de los locales por medio de Gabriel Magalhaes, quien aprovechó la mala salida del guardavallas albiceleste y conectó de cabeza un tiro de esquina procedente del sector derecho.

Enajenado por la dura goleada, el error y por desperdiciar una gran oportunidad de acercarse a la cima de la Liga de Inglaterra, Martínez explotó contra los fanáticos “gunners” que se encontraban en el estadio y quienes también dispararon contra el criollo.