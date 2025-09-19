El tenor Miguel Silva Macías celebrará los 10 años del ciclo de conciertos líricos

El tenor Miguel Silva Macías ofrecerá un concierto lírico este sábado 20 a las 21:00 en la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280), con el objetivo de celebrar los 10 años del ciclo de conciertos líricos en la ciudad.

El intérprete presentará una selección de canciones de cámara, arias y fragmentos de óperas, acompañado al piano por el maestro Jonas Ickert, músicos invitados y el coro de la compañía “Canto sempre avanti”, bajo la producción de María Paula González.

Silva Macías, tenor y director artístico del ciclo de conciertos líricos en Mar del Plata, es además embajador cultural y turístico de la ciudad, así como ganador del premio Estrella de Mar 2024 en la categoría de Música Clásica.

En mayo de este año, el artista realizó presentaciones en Europa: actuó para la Casa Argentina en París y como solista en la Cité Internationale Universitaire de Paris; en Dublín, junto a la pianista italiana Annalisa Monticelli para la Embajada Argentina en Irlanda; y en la ciudad de Skerries, como solista del Skerries Community Choir.

En noviembre próximo, Silva Macías se presentará en Nueva York con un recital de cámara para el Consulado Argentino en esa ciudad.