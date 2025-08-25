El tenor Eduardo Crovara anuncia un show con lírica italiana y española, tangos y boleros

El reconocido tenor Eduardo Crovara presentará su nuevo espectáculo “El viaje” el 19 de septiembre a las 21:00 en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665).

“El viaje” ofrecerá un repertorio variado que abarca desde la lírica italiana y española hasta tangos y boleros, fusionando clásicos atemporales con nuevas interpretaciones que buscan emocionar a los asistentes. El espectáculo destaca por su cuidada selección musical y su capacidad de conectar con el público.

Bajo la dirección musical del prestigioso maestro Oscar Salomoni, pianista de renombre internacional, Crovara estará acompañado por destacados músicos: Alejandro Rossini en saxo y flauta traversa, Esteban Martínez Pietro en bajo y Juan Pablo Pérez Ludueña en percusión.