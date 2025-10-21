El Teatro Negro de Praga presentará en la ciudad su “Antología”

El icónico Teatro Negro de Praga, fundado por el visionario Jirí Srnec, presentará su aclamada “Antología” en Mar del Plata el próximo miércoles 29 a las 20:30 en el Centro de Arte MDQ (San Luis 1750).

Esta gira, que recorre varias ciudades de Argentina, culminará poco después en el Teatro Ópera de Buenos Aires, ofreciendo una experiencia única de arte visual que fusiona ingenio, poesía y efectos luminosos.

Con más de 60 años de trayectoria, la compañía ha cautivado a millones de espectadores en más de 80 países de Europa, América, Asia y Oceanía. Cada función es una celebración del teatro negro, disciplina pionera que transforma lo invisible en lo extraordinario mediante técnicas innovadoras.

Fundado en 1961, el Teatro Negro de Praga trasciende barreras idiomáticas y culturales. Su propuesta integra teatro físico, pantomima, danza, música y juegos de luz y sombra, desafiando la lógica convencional y despertando la imaginación del público en un espectáculo universalmente ovacionado.