El Teatro Auditorium, nominado al prestigioso Premio María Guerrero

El Teatro Auditorium ha sido nominado al destacado Premio María Guerrero, otorgado por la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes. La nominación reconoce la excelencia de esta institución en el ámbito teatral argentino y se enmarca en la conmemoración de su 80° aniversario.

En esta edición, el Teatro Auditorium compite en la categoría de Instituciones junto a otras prestigiosas entidades culturales del país. Este reconocimiento resalta su trayectoria y compromiso con la promoción de las artes escénicas, consolidándolo como un referente en la escena nacional.

El Premio María Guerrero, instituido en 1985, lleva el nombre de la célebre actriz española impulsora de la construcción del Teatro Nacional Cervantes, un ícono del patrimonio cultural argentino desde 1926. Esta distinción busca premiar la excelencia en la actividad teatral y promover su desarrollo, a través de la evaluación de un jurado compuesto por destacadas figuras del teatro y el periodismo.

El Teatro Auditorium y el Teatro Nacional Cervantes mantienen una relación artística de más de cuatro décadas, marcada por elencos, producciones y coproducciones que han enriquecido la cartelera de Mar del Plata. Esta colaboración comenzó en 1981 con la reposición de “El conventillo de la paloma” de Alberto Vacarezza, que obtuvo dos Premios Estrella de Mar y fue grabada para Argentina Televisora Color (ATC).

En los últimos 15 años, esta alianza ha dado lugar a exitosas coproducciones y presentaciones de elencos en gira, como “Sacco y Vanzetti”, “La comedia es peligrosa”, “Tarascones”, “Así es la vida”, “Ni con perros ni con chicos”, “Cartas del ausente”, “Melenita de oro”, “Esperando la carroza”, “Martín Fierro (en circo criollo)”, “Last call” y “Othelo (termina mal)”.