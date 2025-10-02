El Teatro Auditorium alberga el 23° Festival Iberoamericano de Teatro “Cumbre de las Américas”

El 23° Festival Iberoamericano de Teatro “Cumbre de las Américas”, organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y recomendado por la Red Iberoamericana de Teatro, dará inicio hoy y se extenderá hasta el domingo 5. El encuentro busca profundizar y visibilizar diversas puestas en escena de producción iberoamericana, con la participación de notables personalidades de la disciplina y elencos internacionales.

El festival no solo se desarrollará en el Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), sino también en distintas salas de la ciudad, como parte de una programación diversa que destaca la riqueza cultural iberoamericana.

Hoy a las 19:00 en la Sala Nachman se presentará “Terapia”. Esta obra de Martín Giner, interpretada por Rocío de Belén Rodríguez y Lucas Rubano de la compañía “Actuación Lobos”, y dirigida por Sabrina Frontera, ofrece un relato humorístico sobre una terapia convencional que reflexiona sobre las dinámicas de poder entre terapeuta y paciente. Procedente de la localidad de Lobos, la puesta invita a una profunda reflexión.

A las 20:30, en la Sala Payró, subirá a escena “Crónica de la angustia”, de Gala Perotti y la compañía “El Ilusionista Teatro” de Monte Grande. La obra retrata la vida de Paloma, una mujer de 67 años, viuda y sin hijos, que enfrenta el Alzheimer. Es interpretada por Nancy Diez, Ana Bert, Laura Lino, Ezequiel Leiton, Vicente De Giovanni, Emmanuel Salomone y Mateo Ogni, bajo la dirección de la autora.

Mañana a las 19:00 en la Sala Nachman se estrenará “Fran”, de Mónica González y Florencia Labayén, de la compañía “La Fábrica Teatral”. Procedente de Garín, aborda el tema de la diversidad de género. La obra es interpretada por sus autoras y dirigida por Pablo Shinji.

El sábado 4 a las 19:00 en la Sala Nachman llegará desde Chihuahua, México, “Lágrima de perro”, de la compañía “Tlaotani Teatro”. Basada en una obra de Víctor Ele Ruiz, esta alegoría surrealista explora la condición humana y la relación afectiva con un perro llamado Pichirilo, a través del personaje de Cuadro. Es interpretada por Fernando Nari Delgado y dirigida por el autor.

Ese mismo sábado, a las 20:30, en la Sala Payró, se presentará “Echale la culpa al perro”, de Osvaldo Barbella y Hernán Guggiari, procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La obra narra las situaciones desencadenadas por un accidente familiar que revela sentimientos y secretos ocultos. Es interpretada por Mariela Barcos, Roberto Acosta, Oriana Parrotta y Tomás Fiszman “Bamba”, con dirección de Raúl Garavaglia.

El festival cerrará el domingo 5 a las 19:00 en la Sala Nachman, con “Luciérnagas curiosas”, de Ushuaia. La pieza, interpretada y dirigida por Eduardo Bonafede, evoca la vida de Camilo, un hombre que purga una condena en prisión y rememora sus momentos más felices y crueles.

Finalmente, a las 20:30, en la Sala Payró, se despedirá con “Motel, de mala muerte”, de Copacabana, Colombia, producida por la compañía Teatro Escena 3. La obra, dirigida por Alfredo Mejía Vélez e interpretada por Diana Torres Aubanza, Marisol Graciano Ospina y David Mesa Hernández, narra el cruce de vidas en un motel de carretera donde lo improbable sucede entre una empleada y una pareja de huéspedes.