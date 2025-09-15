El STM y su pacto con la MGP que abandona a los trabajadores del sector: Crece el malestar

Carta documento que le envió la Federación de Sindicatos de Empleados Municipales de la Pcia de BsAs- FESEMBA- al Poder ejecutivo de Mar del Plata. Donde denuncia una conducta antisindical y discriminatoria al SETRAM entidad que está núcleado en su entidad. Asimismo, expone que se le otorga código de descuento a un funcionario político y candidato concejal que no tiene sindicato inscripto hace más de 20 años. Sin embargo se le otorga este beneficio.

El Sindicato de Trabajadores Municipales no participa en función de sus afiliados que sufren deterioro constante en sus ingresos y condiciones de trabajo. Se desentienden en el STM, mientras que su seceretario general, Daniel Zacaría crece en el FESIMUBO accediendo a un rango de autoridad internacional que lo habilita a asistir a congresos en el exterior con los recursos de los castigados empleados municipales de la Provincia de Buenos Aires.