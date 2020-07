El SOMU aliado con Camioneros, provoca pérdidas millonarias y perjudican a otros gremios del sector

La descomposición de toneladas de captura que no llegaron a ser procesadas por el conflicto que montaron en puertos del Sur y Mar del Plata, no sólo arrojó multimillonarias pérdidas a las empresas, sino que además afectó a otros gremios pesqueros y redujo la explotación a sólo 2 meses de trabajo, equivalente al 50 % de toda la cadena de producción. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, actuó con la alianza logística del Sindicato de Camioneros, escalando en un conflicto entre trabajadores del sector que no tiene antecedentes en su historia.

Diego Luchetti, gerente de la Cámara de Armadores de Buques de Altura, al referirse a la actual situación de la actividad, la describió como “un conflicto que no somos parte, sino rehenes del mismo, ajenos a la situación. Empezó entre cámaras congeladoras y tangoneras con el SOMU, es una cuestión que viene desde hace varias semanas y se trata en el Ministerio de Trabajo, sobre modificaciones en el convenio colectivo de trabajo, que no tienen relación con nuestra flota pesquera.

Y precisó, “estamos presos y rehenes de esta disputa. El SOMU al ver que no tenía éxito en parar la flota, no pudo demorar barcos, tomó una medida extrema como fue armar piquetes y cortar el tránsito a las mercaderías. Empezó en el Sur, Puerto Madryn, Puerto Deseado, Rawson, Trelew, corte de rutas y de calles, fuimos descargando los buques pesqueros y viendo que la mercadería no llegaba a los frigoríficos con el transcurso de los días se pudrió y hubo que tirarla.”

Con respecto a lo vivido en el puerto local manifestó “Tras eso el conflicto se mudó a Mar del Plata, se cortó la estación portuaria y los accesos a la misma, se impidió el libre tránsito de personas y mercaderías. Estuvo totalmente bloqueado con el apoyo del Sindicato de Camioneros”.

“Luego llegó la noticia con la conciliación obligatoria dictada para las cámaras congeladoras con el SOMU y el bloqueo se levantó pero el daño estaba hecho. La mercadería hubo que tirarla, Mar del Plata no ha empezado a operar, existe una gran incertidumbre porque persisten las amenazas que van a volver a bloquear”

“En principio de la parte nuestra, de los armadores, el pescado fue descargado y enviado con los remitos a los frigoríficos correspondientes. Y agregó que: “Será una materia de disputa de quién es esa mercadería y a quién corresponde hacerse cargo, aunque la gran responsabilidad la tienen los piquetes y los retenes que impiden que esa mercadería llegue”, dijo Luchetti.

Hizo referencia a que: “El SUPA y cooperativa de estibaje van a mantener la descarga y el SOIP también quiere procesar. No sólo hablamos de langostino sino de merluza, pesca variada y otras especies que hay que descargar y procesar. Hay mucha incertidumbre con lo que pueda pasar luego de la audiencia de mediación en Capital federal. Es insólito nunca vimos que un gremio de marineros atente contra el trabajo de los propios marineros de otra flota, porque quienes participa de la producción es la marinería de la flota pesquera”

Y mostró también su asombro: “Ahora que un gremio deje pudrir la mercadería en camiones no nos ha pasado en años en la pesca. Estamos medio de costado porque no somos parte, no somos una flota en conflicto, la cual debe operar normalmente, no hay motivo legal para que no lo haga y sea afectada” expresó finalmente.

Fuente:

Comunidad Portuaria