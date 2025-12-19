El Séptimo Fuego recibe “Los habitantes”, obra premiada y de formato innovador

El unipersonal “Los habitantes”, reconocido como “Mejor Obra Argentina” en los premios Teatro XXI, llegará en enero a El Séptimo Fuego (Bolívar 3675) con un formato inédito para la temporada 2026: una miniserie teatral episódica que propone una experiencia distinta para el público marplatense. La obra cuenta con actuación de Joselo Bella y dirección de Pedro Sedlinsky, que son a la vez los autores.

La obra, que también fue nominada a Mejor Actuación Unipersonal y compite en los premios Luisa Vehil por Mejor Dramaturgia y Mejor Actor, desembarca tras una exitosa temporada de invierno celebrada por la crítica y la audiencia.

La propuesta se estructura en cuatro episodios y cuatro personajes interpretados por un mismo actor en dos noches diferentes. La historia transcurre en Madrid, en 1936, donde tres hermanos dueños de un bar frecuentado por artistas, poetas, militantes e intelectuales son asesinados por soldados falangistas, junto a un judío ruso.

Esa muerte violenta los arroja a un estado desconocido. Sin saberlo, han sido dotados de un don: la capacidad de habitar los cuerpos de los vivos. Desde allí intentarán torcer el rumbo de la historia y salvar a sus amigos Federico García Lorca, los actores de La Barraca, la militante republicana feminista Carmen Luna y el poeta Antonio Machado.

El público podrá encontrarse con estos episodios. El 5 y 11 de enero a las 23:00 se presentarán Shemtov y Federico García Lorca, mientras que el 6 y 25, también a las 23:00, será el turno de Carmen Luna y Antonio Machado.