El Senado rechazó crear una comisión investigadora sobre el criptogate que involucra a Milei

El Senado rechazó la conformación de una comisión investigadora sobre el escándalo cripto que protagoniza el presidente Javier Milei. El proyecto de los radicales obtuvo 47 votos a favor de los 69 presentes, contra 22 por la negativa. La iniciativa necesitaba superar los dos tercios de los votos de los presentes y quedó a un sufragio de hacerse realidad: fue rechazada en el recinto por miembros de la misma bancada radical y apoyada por la totalidad de Unión por la Patria.

Fue el senador Pablo Blanco quien envió el proyecto este jueves a fin de crear la Comisión y, posteriormente, determinar la responsabilidad de Javier Milei y de su entorno en el escándalo del token. Aunque el miércoles por la noche se había mostrado optimista de tener los números asegurados, el Gobierno presionó a los mandatarios y el proyecto fue rechazado durante la sesión.

“Está en juego la confianza no de Milei, sino del Poder Legislativo y de la Nación argentina“, había dicho el senador Blanco en el recinto. La idea era, antes de caer en un Juicio Político, intentar indagar frente a la polémica desatada días atrás.

La presión de los gobernadores ganó la batalla y el malestar estalló dentro del fragmento de la UCR más enemistada con el oficialismo. Quienes dieron vuelta la votación fueron: los radicales Eduardo Galaretto, por Santa Fe; Mariana Juri, por Mendoza; Stella Olalla de Moreira, por Entre Ríos; Mercedes Valenzuela, por Corrientes; Eduardo Vischi, por Corrientes; Víctor Zimmerman, por Chaco. Y del PRO, votó en contra Enrique Goerling, por Misiones.

El diputado de la UCR Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre, intentó impulsar esta Comisión en la Cámara Baja entendiendo que el Senado es el encargado de juzgar y este otro pilar del Congreso de acusar. “Trabajé todos estos días para tratar de reunir consensos y se me puso cuesta arriba. Nuestro bloque fue el único que firmó por unanimidad los tres proyectos: pedido de informes, interpelación y constitución de la Comisión“, explicó.

Estos tres elementos plantean entender lo que pasó el viernes pasado, cuando el presidente difundió esta criptomoneda que derivó en un boom financiero que reventó en los bolsillos de miles de inversores. Ni Blanco ni Juliano están de acuerdo con iniciar un Juicio Político, hasta tanto entender lo ocurrido.

“¿Realmente todos tienen bien en claro lo que ocurrió para pedir el juicio político? Se lo habla con mucha liviandad, y se lo pide pensando que no va a salir, pero así no es. Si crees que no va a salir, no lo pidas“, había manifestado el diputado.

Por su parte, se rumorea sobre que este proyecto está trabado en Diputados debido a que la Comisión de Asuntos Constitucionales es manejada por el libertario Nicolás Mayoraz, quien tendría la orden de mantenerla cerrada.

Las esperanzas, inevitablemente, cayeron en la Cámara Alta donde la iniciativa mostraba más apoyo. Pero el Gobierno comenzó a intervenir al enviar un contundente mensaje a distintos gobernadores y frenar el proyecto de ley. Es así como, este jueves Milei cosechó otra victoria. (DIB)