El Senado aprobó la vuelta de las reelecciones indefinidas con impulso de UxP y apoyo opositor

El Senado aprobó anoche un proyecto de ley que restablece la posibilidad de que los legisladores bonaerenses puedan ser reelegidos de modo indefinido -al igual que los concejales y consejeros escolares-, luego de una ardua negociación para habilitar el quorum que Unión por la Patria, que impulsó la iniciativa, logró destrabar con apoyo de PRO, los libertarios disidentes, GEN y un representante del monzoísmo.

Las reelecciones de los legisladores están limitadas a dos mandatos en la provincia desde 2016 pero ese límite, que impediría a 19 diputados y senadores con mandato actualmente vigente acceder a un nuevo período en sus bancas, recién iba a comenzar a aplicarse este año. Sin embargo, si el texto que recibió el OK en la cámara alta se aprueba también en Diputados, todos ellos -y el resto de los legisladores- accederán a la posibilidad de ser reelectos sin límites.

La aprobación del proyecto, presentado por el cristinista Luis Vivona, requirió una dura negociación, que incluyó un cuarto intermedio de tres horas, que recién se levantó sobre las cerca de las 19, pocos minutos después de que se definiera la eliminación de Boca del Mundial de Clubes.

Pero la clave fue la obtención del quórum: Uxp contó para ello con el respaldo de los tres senadores del bloque Unión Renovación y Fe (libertarios enfrentados a la Casa Rosada) Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura-, dos de PRO -Marcelo Leguizamón y María Emilia Subiza, GEN -María Mandagarán y el monzoísta Marcelo Daletto, que integra el bloque UCR + Cambio Federal, bancada que no se plegó a su postura.

Después, PRO votó en contra de la iniciativa y tampoco apoyó Mandagarán, mientras que Daletto y los senadores libertarios disidentes votaron a favor, excepto Ventura, que se abstuvo. Los peronistas votaron a favor, excepto la massista Sofía Vannelli, del Frente Renovador, mientras que Federico Fagioli, alineado con Juan Grabois, se ausentó y dejó en claro su rechazo en las redes sociales. Al fundamentar la negativa de la UCR, el presidente del bloque, Agustín Máspoli, expresó que “la provincia tiene muchos problemas que afrontar en materia de salud, educación, seguridad. Hoy deberíamos estar pensando en estos temas. No me parece mal estar debatiendo temas electorales, pero sí me parece que no es el momento. En un año electoral no hay que debatir temas electorales. Los senadores de la UCR vamos a votar en contra”.

Una particularidad fue que la votación final terminó 22 a 22, con una abstención. Por eso, debió Verónica Magario, que no es senadora pero en su calidad de vicegobernadora preside el cuerpo. Al hacerlo favorablemente salgó la disputa en favor del proyecto. Citó la famosa votación “no positiva” de Julio Cobos, cuando siendo vicepresidente de Cristina Kirchner desempató en contra de las retenciones móviles. Pero dijo que ella actuó en forma inversa, es decir a favor de la posición del espacio político que integra.

La votación provocó incomodidad en algunos legisladores, que impulsaron -y lograron- que se vote nominalmente, para que quede asentado quién apoyó y quién no la iniciativa.

Roces internos

En el oficialismo existió una diferencia de criterios respecto de esta iniciativa: mientas que el kirchnerismo la limitó a los legisladores, el kicillofismo quería incluir también a los intendentes, para lo que la diputada Ayelén Durán presentó un proyecto diferenciado. Los primeros argumentaron que era más fácil conseguir los apoyos necesarios solo para los legisladores y que el límite para los alcaldes, que recién opera desde 2027, puede debatirse después. Pero los seguidores del gobernador querían definir toda en una sola votación para dar una señal a los intendentes, que son la principal base de sustentación política del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Kicillof en el peronismo.

Finalmente, tanto kicillofistas como kirchneristas votaron a favor de la iniciativa de Vivona y como se dijo solo no apoyó el legislador alineado con Juan Grabois, Federico Fagioli, que estuvo ausente de la sesión y la senadora alienada con Sergio Massa, Sofia Vanelli.

El límite para las reelecciones, tanto de legisladores como de intendentes, fue aprobada durante la gobernación de María Eugenia Vidal, con respaldo del Frente Renovador, que en ese momento tenía una alianza legislativa n la provincia con PRO, que incluía incluso un pacto de alternancia en la presidencia de la Cámara de Diputados.

Nombramiento de jueces

Al mismo tiempo, el Senado avanzó con la aprobación de 92 jueces, fiscales y defensores para el Poder Judicial de la provincia.

Los nuevos cargos judiciales forman parte de un paquete de 202 pliegos que habían sido enviados por Kicillof el año pasado a la Legislatura, y comenzaron a ser aprobados por el parlamento el mes pasado.

El listado completo de los pliegos aprobados es el siguiente:

DEFENSOR GENERAL en PERGAMINO: DR. PABLO HERNÁN SANTAMARINA

FISCAL en PERGAMINO DR. JUAN TOMAS GODOY

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL PERGAMINO, DRA. MARIÁNGELES VILLALBA.

DEFENSOR OFICIAL PERGAMINO, DR. PEDRO ALEJANDRO ZANARDI.

FISCAL ADJUNTO DEL TRIBUNALDE CASACIÓN PENAL, DR.LUCIANO JAVIER MARINO

JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE LA PLATA, DRA.CARINA VERÓNICA GIL

JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE LA PLATA, DRA. MARÍA SOFÍA REZZÓNICO BERNARD

FISCAL GENERAL DE SAN NICOLÁS, DRA. SANDRA NOEMÍ BICETTI

JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN PENAL DE LA PLATA, DR. PABLO GAMBOA.

JUEZA SUPLENTES MORON, MORÓN, SAN MARTÍN, LA MATANZA, SAN ISIDRO Y MERLO, DRA. MARIA LAURA PAZ.

JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN PENAL en MERCEDES, DR. MARCELO ENRIQUE ROMERO.

JUEZ CIVIL Y COMERCIAL DE MERCEDES, DR. NICOLÁS ÁNGEL PORFIDO.

JUEZ DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL DE ZÁRATE-CAMPANA, DR. TOMÁS ANDRÉS CORNÚ.

JUEZA JUZGADO DE FAMILIA DE MERLO, DRA. NATALIA LORENA JURADO.

JUEZ DE JUZGADO DE PAZ de AZUL, DR.ORLANDO OSCAR SIMON

AGENTE FISCAL DE SALADILLO, DR. HERNAN AUGUSTO CIVITARESE

JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS en QUILMES, DR.FRANCISCO ARTURO MARTINEZ GARMENDIA.

JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL de SAN NICOLÁS, DR. ALEJANDRO RAÚL ARES

OFICIAL, PARA FUEROS CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA de SNA NICOLAS, DR. LEONARDO BLUHN

DEFENSOR OFICIAL, FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, en AZUL, DR. MARCELO NICOLÁS ADRIÁN DOMINGUEZ

JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL de AZUL, DR. MARCOS FEDERICO GARCIA ETCHEGOYEN

JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, DR. BERNARDO JUAN CECILIO FERNANDEZ DE VILLEGAS.

JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DE AZUL, SEDE TANDIL, DR. MARTÍN OSCAR VICECONTE

JUEZ CIVIL Y COMERCIAL DE AZUL, SEDE TANDIL, DR. SEBASTIÁN MANUEL SARDE.

JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO de AZUL, SEDE OLAVARRÍA, DR. CHRISTIAN MARCELO BENÍTEZ.

DEFENSORA OFICIAL PARA FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL de AZUL, DRA.SANDRA VIVIANA ADORNO.

JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO AZUL, sede TANDIL, DR. GUSTAVO ADRIÁN IACARUSO.

JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DE DOLORES, DR. JUAN MARTÍNENZ AGARAY.

JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DE DOLORES, DR. JUAN PAULO GARDINETTI.

JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA de DOLORES, SEDE MAR DEL TUYU, DRA. JACQUELINE LOURDES BARBIERI.

JUEZ DE GARANTÍAS de DOLROES, DR. EMILIANO JAVIER LAZZARI.

JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL DE DOLORES, DR .SANTIAGO FRANCISCO CREMONTE.

JUEZ DE TRIBUNAL CRIMINAL DE LOMAS DE ZAMORA, DR. FEDERICO CARRILLO.

FISCAL DE LOMAS DE ZAMORA, DR. SEBASTIÁN ALEJANDRO GRYS.

JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA de LOMAS DE ZAMORA, DRA. MARÍA FERNANDA ARRINDA.

JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL en LOMAS DE ZAMORA, DRA. MARÍA FERNANDA ANAYA.

JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL de LOMAS DE ZAMORA, DR. JONATHAN RENÉ BARRAUD.

JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DE LOMAS DE ZAMORA, DRA. LUCIA COPERTINO.

JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DE LOMAS DE ZAMORA, DRA. GEORGINA MARÍA RETAMALES.

DEFENSOR OFICIAL FUERO CRIMNIAL Y CORRECIONAL de LOMAS de ZAMORA, DR. EDUARDO ESTEBAN MAGOJA.

DEFENSOR OFICIAL FUERO CRIMNIAL Y CORRECIONAL de LOMAS de ZAMORA, DR. LEONARDO SCHUHMANN.

FISCAL DE LOMAS DE ZAMORA, DR. LEANDRO ARIEL PATETTA.

FISCAL DE LOMAS DE ZAMORA, DR. SERGIO FERNANDO ZARATE.

DEFENSORA OFICIAL FUERO CRIMINAL y CORRECCIONAL MERCEDES, DRA. LUCÍA LAPORTE.

DEFENSORA OFICIAL FUERO CRIMINAL y CORRECCIONAL MERCEDES, DRA. MARÍA IRENE MARCHIANA.

DEFENSOR OFICIAL FUERO CIVIL y COMERCIAL MERCEDES, DR. GASTÓN EDUARDO PARRA.

JUEZA DE TRIBUNAL CRIMINAL DE MERLO, DRA. MARIANA SOLEDAD SCHEMBERGER.

JUEZ DE GARANTÍAS de MERLO, DR. HUGO ALBERTO LLADÓ.

JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DE GENERAL RODRIGUEZ, DR. DIEGO DAVID GRECO.

JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DE GENERAL RODRIGUEZ, DRA. MARÍA JOSÉ PAPARONE.

JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DE MORENO – GENERAL RODRIGUEZ, DRA. ANALÍA VERÓNICA REYES.

DEFENSOR OFICIAL FUERO CRIMINAL CORRECCIONAL de MORENO, DR. JUAN MANUEL BOTTA ARAMBURU.

DEFENSOR OFICIAL FUERO CRIMINAL CORRECCIONAL de MORENO, DRA. MARÍA DE BIASE.

DEFENSOR OFICIAL FUERO CRIMINAL CORRECCIONAL de MORENO, DR. LUCAS TOMÁS DOLAN.

DEFENSOR OFICIAL FUERO CRIMINAL CORRECCIONAL de MORENO, DR. JAVIER FERNANDO FARULLA VAAMONDE

FISCAL DE MORENO – GRAL. RODRIGUEZ, DRA. SOLANGE AYELEN CASTELLI

JUEZ DE TRIBUNAL CRIMINAL MORON, JUAN MANUEL FERNANDEZ CORA

JUEZA DE TRIBUNAL CRIMINAL MORON, DRA.VERÓNICA VANESA GEREZ

FISCAL DE MORON, DR.LUCIO EZEQUIEL RIVERO

FISCAL DE MORON, DR.EMILIANO HUGO RODRIGUEZ REGGIANI.

FISCAL DE MORON, DR.MARTÍN ALEJANDRO SCHEBES.

JUEZ DEL JUZGADO DE GARANTÍAS DE MORON, DR. ROBERTO MAXIMILIANO CARLETTI

JUEZA DE JUZGADO EN LO CORRECCIONAL DE MORON, DRA.MERCEDES CONTI.

JUEZ DE JUZGADO EN LO CORRECCIONAL DE MORON, DR. MARIANO JAVIER YSNARDEZ.

JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO de MORON, DRA. MARÍA FLORENCIA BLANCOKÜHNE.

JUEZ DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO de MORON, DR.CARLOS ARIEL DIAZ.

JUEZ DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO de MORON, DRA.MARÍA ITATÍ GESUALDI.

DEFENSORA OFICIAL PARA FUERO CRIMINAL y CORRECCIONAL de MORON, DRA. ALDANA VALERIA PARELLO.

DEFENSORA OFICIAL PARA FUERO CRIMINAL y CORRECCIONAL de MORON, DRA. ROMINA GISELE PICARDI.

DEFENSOR OFICIAL PARA FUERO CIVIL y COMERCIAL de MORON, DR. HERNÁN LUIS LAMOTHE.

JUEZ DE FAMILIA DE MORON, DR.VÍCTOR HUGO BONAVIA.

JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL y COMERCIAL MORON, DRA.MIRTA SUSANA COLLADOS.

JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN PENAL NECOCHEA, DR. DANIEL OSCAR SURGEN.

ASESORA DE INCAPACES DE NECOCHEA, DRA.ANDREA MARCELA VALLE.

JUEZ DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO de SAN MARTIN, DR. JULIÁN FERNANDEZ.

JUEZ DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO de SAN MARTIN, DRA. ROCÍO MAILEN GONZALEZ MORA

JUEZ DE FAMILIA de SAN MARTIN, DR.EMILIANO ANDRÉS LAVAGNINO

JUEZA DE FAMILIA SAN MARTIN, DRA. PAULA VALERIA BAGGIO.

JUEZ DE FAMILIA de SAN MARTIN, DR.JAVIER IGNACIO FRÍAS

JUEZ DE TRIBUNAL CRIMINAL DE ZARATE, DR. FACUNDO JORGE QUINTEROS

DEFENSORA OFICIAL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL ZÁRATE – CAMPANA, DRA. MARÍA CATALINA FERNANDEZ DUVIVIER

DEFENSORA OFICIAL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL ZÁRATE SEDE ESCOBAR, DRA.PILAR CASTAÑO.

JUEZ SUPLENTE FUERO LABORAL, PERGAMINO, SAN NICOLAS, ZARATE Y CAMPANA, DR.GERMAN ALFONSO BREZINA.

JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS LO PENAL DE DOLORES, DR.DIEGO OLIVERA ZAPIOLA.

JUEZA DEL TRIBUNAL LO CRIMINAL DE LA PLATA, DRA. ANALÍA INÉS CARRILLO.

JUEZ DEL TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DE LA PLATA, DR.LUCAS MASSACCESI.

JUEZA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PLATA, DR. GUENDALINA SESSAREGO

JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PLATA, DR. JUAN AGUSTÍN SILVA

JUEZA DEL JUZGADO DE FAMILIA DE LA PLATA, DRA. CLAUDIA EUGENIA PORTILLO.

FISCAL DE LA PLATA, DR. PATRICIO IGNACIO JORGE BARRAZA

DEFENSOR OFICIAL PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA PLATA, DR. JUAN PEDRO NIEVAS.

DEFENSORA OFICIAL PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA PLATA, DRA. MARÍA FERNANDA AMOREO CASOTTI

DEFENSORA PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA PLATA, DRA. MARÍA ELENA BOUCHOUX. (DIB) AL