El sector público y el privado dejaron en off side a Daniel Scioli

La Provincia y el Consorcio del Puerto de Mar del Plata, el sector público y el sector privado, funcionarios y empresarios, todos salieron a desmentir a Daniel Scioli, que aseguró que la firma Lamb Weston no puede exportar por la vía marítima por la falta de una obra de dragado. El mismo día en que el gobierno libertario se inventó una oficina para “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, una ola de declaraciones dejaron en off side al exgobernador a cargo de la secretario de Turismo y Ambiente de la Nación.

Tras la consulta de Buenos Aires/12, el subsecretario de Asuntos Portuarios provincial, Juan Cruz Lucero, asegura que “las declaraciones del funcionario de Javier Milei, Daniel Scioli, son falsas”. Así, sin vueltas, dilapidó las palabras del motonauta en una radio local mientras visitaba la principal ciudad balnearia que hoy atraviesa un verano muy flojo con una ocupación hotelera que no supera el 70 por ciento.

Sin brindar mayores datos, Scioli afirmó que “hay un gran emprendimiento de una empresa extranjera líder en papas fritas que tiene hoy el impedimento de usar el puerto para exportar debido a que están demorando las obras del dragado”. La referencia es Lamb Weston, la firma multinacional que produce papas congeladas y está en pleno conflicto porque cerró su planta en Vicente López y dejó 100 empleados en la calle.

Desde la titularidad del Consorcio, hoy en manos de Marcos Gutiérrez, dejaron en claro que el dragado se realizó con una inversión de 7,5 millones de dólares producto con fondos propios del puerto y un crédito del Banco Provincia. “Es la primera vez que se aborda así, ya que antes se hacía con fondos de Nación pero que hoy no reconoce la obra pública”, detalló el funcionario.

¿Por qué Lamb Weston decidió dejar de exportar?

Gabriel Felizia, predecesor de Gutiérrez al frente del Consorcio, confirma la puesta a punto del puerto. En diálogo con este diario, subraya que “desde que está Axel Kicillof como gobernador, en seis años se hicieron dos dragados, uno en 2022 y otro en 2025”, cumpliendo con la necesidad de hacer esta tarea cada tres años. Relata que la relación con Lamb Weston data de principios de 2021, cuando el proyecto de la nueva planta en Mar del Plata no estaba consumado.

En el marco de aquellas conversaciones, la Provincia apostó y se llevó adelante la primera etapa de la circunvalación que une el Parque Industrial de Mar del Plata, donde hoy está la fábrica, con el Puerto. “Se mejoraron ingresos al puerto, los pavimentos, el sistema de seguridad, se trabajó codo a codo con la Aduana, y en este tiempo siguió lo mismo, porque el equipo provincial es el mismo, a la espera de la producción que aseguraba de Lamb Weston”, subraya Felizia.

Puerto Mar del Plata Puerto Mar del Plata (Sin Credito)

La cuestión es que, según cuenta Gutiérrez, en noviembre y diciembre la firma decidió frenar su producción “aun cuando no terminó de arrancar”. La noticia llegó a menos de un mes de la visita de Milei a la ciudad, donde, paradójicamente, participó de la inauguración de la nueva planta que tenía como objetivo destinar el 90 por ciento de su elaboración a la exportación.

Como corolario de las desmentidas a Scioli, Emilio Bustamante, quien está al frente de la Terminal de Contenedores 2 del Puerto de Mar del Plata, escribió en sus redes que el dragado no es la causa que frenó la salida de papas por el puerto. “La terminal portuaria se encuentra operativa para este y otros tipos de carga”, apuntó, al tiempo que señaló que “la no utilización del puerto responde a decisiones y organización logística de la propia empresa, no a limitaciones por dragado”.

“Como actores privados, somos críticos de la situación estructural del Puerto de Mar del Plata, por eso preocupa que declaraciones imprecisas desde un funcionario de la Nación afecten la percepción de exportadores y buques internacionales”, indicó Bustamante.

Consultada al respecto, Lamb Weston contestó que no declararía sobre este tema. Lo que se sabe a viva voz es que cerró su planta en Munro, donde más de cien familias quedaron en la calle de un día para el otro. También es una realidad que la firma exportó unos pocos contenedores el año pasado.

Esto último resulta llamativo porque lo hizo desde la misma Terminal de Contendores. Fue en septiembre de 2025, cuando unos pocos contenedores partieron en el Artemis, un buque portacontenedores de la naviera francesa CMA CGM que apostó por el puerto y la tarea de Lamb Weston por su prometedora cifra de 120 contenedores mensuales con destino a Brasil. Eso no sucedió y la naviera se fue del puerto marplatense.

La obra

Según explica Lucero, las tareas de dragado fueron realizadas por el Puerto de Mar del Plata “en tiempo y forma”. “Las mismas correspondieron al mantenimiento del canal de acceso exterior e interior, la zona de giro, la posta de inflamables y los frentes de atraque ubicados en las secciones 8ª y 9ª del Espigón 2”, detalló el funcionario de Axel Kicillof que integra el equipo del Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

La obra, sostiene, finalizó el 12 de noviembre de 2025, con un volumen total extraído de 1,2 millones de metros cúbicos, “dejando al puerto cien por ciento operativo y en condiciones óptimas para el ingreso de buques de mayor porte, en particular aquellos vinculados al transporte de cargas y al comercio exterior”.

Lucero señala que las tareas comenzaron el 31 de enero de 2025, luego de que la firma CANLEMAR S.L. fue contratada previa licitación pública nacional e internacional. De esta manera, se recuperaron calados, ampliaron las condiciones de maniobrabilidad y mejoró la seguridad para buques de mayor porte, dejando los canales de acceso con calados de 11,6 metros y 10,6 metros, según la enfilación.

Estos datos técnicos los traduce Felizia, y explica que la obra permite la operación con busques de 180 a 190 metros de esloras, que son los típicos portacontenedores. “Pueden cargar acá, en Quequén, Bahía Blanca, y seguro lo hacen más al sur, para después desde Brasil pasan a uno más grande que puede navegar a Europa, Asia o África”, detalla.

Puerto Mar del Plata Puerto Mar del Plata (Sin Credito)

Desde su mirada, Lamb Weston puede haber dejado de operar sacar su producción por el puerto “por la tarifa internacional, algo que no lo dispone el país, lo dispone las navieras, y es una cuestión entre privados, por lo que el puerto no puede meterse”. “Quizás, con una política distinta desde Estados Unidos, su lugar de origen, donde Donald Trump no comulga con las políticas ambientales, no tienen problemas en usar camiones”, agrega.

“Cuando se reunieron con nosotros, allá por 2021, planteaban salir por Mar del Plata, enmarcados en una visión sobre el cambio climático y cumplir con los requisitos de la huella de carbono y decían que no había ninguna otra alternativa”, apunta Felizia.