“El rock a buen puerto” presenta hoy a las bandas Primo y Bowery’s

Hoy a las 21:00 las bandas Primo y Bowery’s se presentarán en la Sala Laureti (Centro Comercial del Puerto, Local 9) en una nueva edición del ciclo “El rock a buen puerto”.

Primo, formada en 2021, es una banda de hardcore punk que destaca por combinar velocidad y melodía. Desde sus inicios, se consolidó en la escena independiente con una propuesta clara: “Dejar todo en cada show”. Su energía y compromiso los han convertido en un referente del género.

Por su parte, Bowery’s, surgida en 2024, trae un sonido bubblegum punk & raw, inspirado en los Ramones y la vibrante escena punk neoyorquina de los años 70 y 80. Con camperas de cuero y un estilo frenético, sus presentaciones combinan “energía, actitud y estilo” en un espectáculo arrollador.