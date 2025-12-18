La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026, pero dejó una derrota importante para el Gobierno de Javier Milei: el capítulo que buscaba eliminar el Régimen de Zona Fría para Mar del Plata fue rechazado. La votación terminó con 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones, lo que garantiza que los descuentos en las tarifas de gas continúen vigentes para la ciudad.

El capítulo en cuestión formaba parte del Capítulo 11 del dictamen oficial, que también incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario. La estrategia del bloque oficialista, liderado por La Libertad Avanza, había sido votar por capítulos para intentar aprobar varias medidas de ajuste en bloque, pero la oposición y algunos aliados externos frenaron la iniciativa.

Durante el debate, la diputada marplatense Juliana Santillán (LLA) defendió los objetivos macroeconómicos del Gobierno, argumentando que la quita de subsidios energéticos forma parte de un esfuerzo por “profundizar el ordenamiento del gasto público” y terminar con un sistema que calificó como regresivo. Sin embargo, los legisladores de otros bloques aseguraron que la medida afectaría directamente a los hogares marplatenses y no fue respaldada por la mayoría.

Con esta decisión, Mar del Plata mantiene el beneficio de Zona Fría, aunque el tema podría volver a discutirse en el Senado, donde el oficialismo podría intentar introducir modificaciones. Los escenarios posibles incluyen la aprobación tal como llegó de Diputados, la reintroducción de la eliminación mediante negociaciones con bloques provinciales o modificaciones parciales del proyecto que afecten indirectamente los beneficios.

Por ahora, el resultado en la Cámara baja representa un respaldo para los usuarios marplatenses, mientras que el Presupuesto 2026 en general fue aprobado, consolidando otros ajustes impulsados por el Gobierno.