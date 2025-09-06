El récord increíble que alcanzó el último partido de Messi con la selección en River

Según Kantar IBOPE Media, el encuentro emitido el 4 de septiembre entre las 20:14 y las 22:41 hs obtuvo un rating promedio de 41.87 puntos hogares, sumando la pantalla de Telefe y TyC Sports.

El Minuto de Oro se registró a las 22:29 hs, alcanzando un 47,08% de hogares encendidos, lo que refleja el interés de la audiencia por ver a la selección Argentina.

El partido cosechó en Telefe, un rating de 27.19 puntos, y en TyC Sports, alcanzó 14.68 puntos en Plaza GBA. Números increíbles para la tele de hoy, con una audiencia tan expandida, fragmentada y segmentada. La selección y Messi lo lograron.