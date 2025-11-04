El quiosco de Aldrey cobra en dólares el paquete del Festival de Cine: Único oferente

A días del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (6 al 16 de noviembre), el INCAA cerró tres contratos clave: hotelería premium en el Hermitage por hasta US$ 208.776, un paquete paralelo de alojamientos por $64.123 millones y traslados por $71.365 millones. Además, adjudicó marketing digital por $25 millon

La resolución firmada el 15 de octubre aprobó la contratación del Gran Hotel Hermitage como sede del festival y reconoció que, si se factura en moneda extranjera, el pago se hará al tipo vendedor del Banco Nación, con un tope de US$ 208.776. El expediente consigna que solo hubo un oferente y que la decisión fue avalada por la Comisión Evaluadora. La firma lleva la rúbrica del presidente del organismo, Carlos Luis Pirovano.

El pliego detalló 828 noches en categoría 5? para delegaciones oficiales y 60 noches en 4? para prensa y jurados independientes, todos con desayuno incluido y impuestos.

Segundo paquete hotelero: radio de 700 metros, desayuno buffet y todo cerca

En paralelo, por Orden de Compra Abierta, el INCAA adjudicó a ITS International Travel Services S.A. un combo de alojamientos por $64.123 millones (tres ítems) y desestimó a la competidora por precios 31,9% y 75,43% más altos en dos de los ítems.

El pliego exigió que los hoteles estuvieran a no más de 700 metros de los puntos de actividad, con desayuno buffet, impuestos incluidos y estacionamiento según cupos, lo que encarece cualquier tarifa en Mar del Plata en temporada alta.

Traslados: base operativa, stands en aeropuertos y “choferes de traje”

Para movilidad, el INCAA partió la compra en dos ítems:

Q&C Transporte S.R.L. obtuvo el traslado de personas por $49.551 millones.

ADAP S.R.L. se quedó con flota, combustible y peajes por $21.814 millones.

Total: $71.365 millones.

El pliego fue más allá del “auto con chofer”: pidió base y centro de operaciones en Mar del Plata, stands de atención en Ezeiza, Aeroparque y terminales de ómnibus, disponibilidad de hasta 300 vehículos durante la ventana del festival y choferes con traje para funciones de gala. También fijó turnos de 4/8 horas con overtime y protocolos para contingencias.

Marketing digital: $25 millones y ofertas tachadas por “precio vil”

El 24 de octubre, la Gerencia de Administración y Finanzas adjudicó el marketing digital de la muestra a Fernando Daniel Margonari por $25 millones (Orden de Compra Abierta). El dictamen rechazó otras propuestas —incluida la de una agencia— por no cumplir requisitos y por “precio vil”. El pliego había estimado un presupuesto de $40 millones. Firma: Rolando Alberto Peppi, gerente del área.

El formato orden de compra abierta habilita a contratar por tope y pagar por demanda real. El instrumento aparece en la hotelería paralela y en el marketing digital del Festival 2025.

El festival

El 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se realizará del 6 al 16 de noviembre de 2025, y se presenta como el único festival de Clase A de Latinoamérica. Incluirá más de 100 películas, clásicos restaurados y una programación enfocada en el lema «El renacer del esplendor», con un homenaje al director Fabián Bielinsky en el 25º aniversario de Nueve reinas. La organización corre a cargo del INCAA y la proyección de apertura será El beso de la mujer araña, dirigida por Bill Condon.

Firmantes y responsables

La resolución del Hermitage está firmada por Carlos Luis Pirovano, presidente del INCAA. Las disposiciones de hotelería paralela, traslados y marketing digital llevan la firma del gerente Rolando Alberto Peppi.

Los documentos oficiales citados