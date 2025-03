El próximo viernes se presentará Israel Vibration en Mar del Plata

Este viernes 14 desde las 20:00 en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) actuará la banda jamaiquina Israel Vibration, que estará presentando su nuevo disco “Reggae music never dies”.

El grupo de armonía de reggae, originario de Kingston, llega con un show en el que además habrá más artistas invitados y sonarán sus grandes clásicos.

Cecil Spence (Skelly) y Lascelle Bulgin (Wiss), cada uno de ellos víctima de poliomielitis (polio), se conocieron cuando eran niños en el centro de rehabilitación Mona, en donde fueron ingresados por sus necesidades médicas especiales.

Comenzaron a grabar en 1976, su primer éxito llegó con “Same song” el cual les trajo atención y reconocimiento internacional. Su carrera musical despegó pero al igual que con muchos artistas jamaiquinos, su travesía musical fue retrasada por problemas de contabilidad, piratería y falta de apoyo. En 1983 el grupo se rompió y sus miembros se mudaron a Estados Unidos para continuar proyectos como solistas y para conseguir mejor atención médica.

En 1989, cada uno de los miembros se acercó al Dr. Dread, presidente y fundador de RAS Records, para lograr sus proyectos como solistas. Dr. Dread, quien admiraba el sonido resonante y único de Israel Vibration, les recomendó reintegrarse nuevamente. Ellos aceptaron y el resultado fue una relación que comenzó con “Strength of my life” y continuó con “Praise”, “Why you so craven”, “IV”, “On the rock”, “Free to move” y otros álbumes.

En cuanto a “Reggae music never diez” se lanzó el pasado 28 de febrero, está disponible en plataformas digitales, CD y vinilo. Esta colección de diez temas frescos une los ecos del pasado con el pulso vibrante del presente.