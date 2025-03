El próximo paso: ¿Cómo se disuelve JxC en Mar del Plata? Las cartas están echadas; El papel de Montenegro y Abad

Ni Santilli ni Ritondo, a esta altura actores de reparto. El respaldo a Lijo y en el caso de las cripto “Milei no cometió ningún delito”, convirtieron a Guillermo Montenegro en el principal ariete contra Mauricio Macri. Montenegro ya milita en la LLA como lo demostró una foto de su paso en la Casa Rosada tras una reunión del PRO.

Un desembarco que forma parte de la ola, y también una vía de escape del intendente de la MGP, que en su sexto año de mandato es evidente llega a las puertas de un colapso, porque no pudo, porque no quiere o porque no quiso ni siquiera ya lo intenta. Su experiencia le permite adelantar cuándo llega el estado terminal de un ciclo político. Es un profesional de mil batallas: juez federal y político desde hace 30 años = casta.

Ya oportunamente medios nacionales fueron dando cuenta de cómo venía la movida en el PRO absorbido, succionado por LLA. Su compañero de ruta es Maximiliano Abad, que intenta exhibir un decoro político que ya demostró no está en su ADN. Un aire político que no tiene ni decidiendo la propia interna de la UCR de la cual fue presidente bonaerense.

Una calificada fuente sostuvo sobre Abad que “La única interpretación es que no tiene margen, en realidad marchaba a un acto en La Plata junto con Ritondo, que ya tiene una pata dentro del mileísmo. Lo que quiere, es como plan A, engordar con ese sector para ver si pueden negociar con LLA”.

“Y como Plan B utilizar los despojos de lo que quede de Cambiemos o reflotar algo para ver lo que pueden hacer. Sino es escupir contra el propio cuerpo que él integra. Por lo tanto no se lo perdonan ni los medios del establishment, su camino sigue siendo ese”, agregó.

Para rematar “Ese era el primer paso – ahora frustrado – en el Howard Johnson de la mano de Ritondo, y de otros, intentar una negociación con LLA y si eso no va, reflotar Cambiemos que no existe, ese es el plan”.

Lo que resta de la componenda exitosa es la Coalición Cívica en Mar del Plata que se muestra despechada por las declaraciones de Lilita Carrió : “Karina es la cajera de LLA”, es un caso típico de que son nombrados por derecha y luego cobran por izquierda, como en el caso de Angélica González (clave en las excepciones como presidenta de la Comisión de Obras) y Bernardo Martín a través de las serias irregularidades de manejo de la pauta publicitaria en el EMTUR y C, que le permiten sostener un blindaje mediático.

NOTAS VINCULADAS