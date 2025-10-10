El próximo lunes se realizará el acto central por el Día Nacional del Martillero y Corredor Público

El Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Departamento Judicial Mar del Plata realizará el Acto Central de celebración de su día este lunes 13 de octubre a partir de las 10,45 en la sede de la entidad, Bolívar 2948.

Durante el encuentro, se distinguirán a los colegiados que cumplen 10, 15, 20 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años en ejercicio de la profesión, se entregarán otros reconocimientos especiales, los premios a los ganadores de los torneos de Bowling, y Padel y habrá palabras alusivas de los presidentes del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Luis Colao y del departamental, Guillermo Oscar Rossi.

Asimismo actuará el Coro de la institución, dirigido por el maestro José María Ulla, con la participación especial de la soprano Victoria Cicchitti y todo será transmitido por streaming a través del canal de youtube https://www.youtube.com/@martillerosmardelplata ó Facebook https://web.facebook.com/MartillerosMDP

Cabe señalar que la conmemoración se debe a que el 11 de octubre de 1943 se reunió por primera vez en Tandil la Asamblea Constitutiva de pioneros y forjadores de la profesión, con la intención de formar una asociación, federación o colegio de martilleros y corredores públicos

Dos años más tarde, la Federación Argentina de Entidades de Martilleros marcó el 11 de octubre como el Día Nacional del Martillero y Corredor Público en homenaje a ese encuentro del que resultó su fundación.