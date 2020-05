El productor de «Casados con hijos» confirmó que no habrá un reemplazo de Érica Rivas

Finalmente, luego de la polémica por la salida de Érica Rivas y el parate por el coronavirus, en enero de 2021 llegará al teatro Casados con hijos.

Desde Los Ángeles, el autor y productor habló con radio Mitre y contó intimidades de cómo se preparan para este debut con los integrantes del elenco y develó una de las incógnitas que surgió con la baja de Érica Rivas.

Sobre el revuelo generado en torno al contenido del libro actual, señalado por Rivas como obsoleto para estos tiempos, Axel dijo que como autor, junto a su co-equiper, Diego Alarcón, contemplaron desde un primer momento los cambios sociales que se dieron entre que el programa estuvo en pantalla hasta el día de hoy.

“Es imposible que no hagamos ninguna referencia al contexto. Tenés que hacerte cargo de cómo cambió el vocabulario. Eran preocupaciones comunes. No es que nos sentamos específicamente para eso. Florencia y Luisana no van a hacer algo con lo que no estén de acuerdo. Ni nadie lo va a hacer”, arrancó Kuschevatzky sobre el encuentro inicial que tuvieron al confirmarse la adaptación teatral de la sitcom.

En ese punto, dijo que vivió la ausencia de Rivas como “un proceso largo”. “Sabíamos que era una posibilidad que Érica no esté. A mí me da un poco de tristeza porque me hubiese gustado. Las circunstancias son otras”, afirmó.

Finalmente confirmó que no habrá un reemplazo para el personaje de María Elena: “Casados con hijos eran en cámara seis integrantes, serán cinco y esa es la realidad. Trabajaremos para que todo sea un pie o un remate. Para que la gente se ría toda la obra y lo disfrute. Que se disparen discusiones. Nuestro trabajo es hacer que funcione”.