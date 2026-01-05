El presidente de Independiente (M) no negó un interés de River por Villa y aseguró que hay «varios interesados»

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, rompió el silencio este lunes en TyC Sports ante los rumores que vinculan a Sebastián Villa con River y no negó que haya negociaciones, aunque evitó dar detalles y aclaró que son varios los clubes interesados.

Cuando fue consultado sobre si desde el Millonario le hicieron alguna oferta, el dirigente no lo descartó, pero tampoco reconoció charlas: «Estamos con varios interesados en el jugador, pero no me pidas que te de nombres porque me parece que no corresponde. No te puedo afirmar eso».

Además, remarcó: «No puedo dar detalles sobre las negociaciones que tenemos, el representante Rodrigo Riep está ayudando mucho porque establecimos una relación excelente. Está trabajando para que Sebastián encuentre un nuevo horizonte».

A su vez, admitió que son 12 millones de dólares los que pretende la Lepra por el colombiano, tal como se publicó en varios medios y explicó por qué el extremo de 29 años se irá de la institución, a pesar de que había sido una de las figuras: «El año pasado, en la pretemporada de julio, convenimos que se quedaba medio año más, pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2027, y en enero de este año, si aparecía alguna oportunidad interesante para el club y para él, lo íbamos a dejar buscar nuevos rumbos».

Vila también explicó que Villa no se presentó a la pretemporada del conjunto mendocino que comenzó este lunes porque le ampliaron los días de vacaciones, ya que se encontraba de viaje y agregó: «Seguramente la semana que viene, si no hay novedades de una transferencia, estará en Mendoza».

El principal mandatario de Independiente Rivadavia también señaló que, más allá del fututro del delantero con pasado en Boca, les interesaría el regreso del arquero Ezequiel Centurión, quien fue campeón de la Copa Argentina en 2025 y regresó a River, dueño de su pase.

Por último, Vila confió en que Villa «este año será un jugador de selección» independientemente si continúa en el fútbol argentino o no y recordó cómo decidió incorporarlo en julio de 2024, cuando todavía afrontaba una condena por violencia de género y tenía una denuncia por abuso sexual, de la cual fue absuelto más tarde: «Futbolísticamente no había nada que analizar, incluso hoy es un jugador mucho más completo. No lo conocía antes de venir y cuando hablé, él me dijo que era inocente, que si volvía iba a renacer futbolísticamente y efectivamente en octubre la Justicia se expidió y lo declaró inocente. Para mí fue el mejor jugador del torneo pasado».

Villa ya cumplió la sentencia y quedó libre de cargos por la otra denuncia que tenía, por lo que tiene libertad para seguir su carrera en cualquier país. Si va a River sería toda una sorpresa porque jugó 172 partidos con la camiseta de Boca, perdió la Libertadores 2018 en Madrid y en alguna ocasión declaró que es «100% bostero», aunque se marchó en conflicto y afronta un juicio.