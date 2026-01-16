El presidente de Aldosivi, Hernán Tillous habló con el programa LA VOZ DEL ESTADIO por 90.5 radio Éter y por el canal de YouTube@golesdemedianoche este viernes donde dijo que «Entre Nervo y Nicolás Salazar está el zaguero que nos falta , y hemos conformado un plantel para mantener dos años seguidos y buscar entrar por primera vez en una Copa Internacional, con el mismo Farré, ampliándose el contrato por otro año más» – foto gentileza Román Asaro de LVDE –

Tillous dijo que «Creo que el Minella lo van a remodelar SIN PARARLO en los próximos dos años. Fijate que la cancha de Ferro la hicieron a nuevo y no la pararon nunca.»

El mandamás portuense criticó a la gestión Municipal «Es increíbel que ni siquiera en una manga de la camiseta tengamos el logo de Mar del Plata… Yo veo en otros eventos que sí aparece.. y lo que digo es que HAYA PARA TODOS O PARA NINGUNO .. Yo estuvo del lado político, por eso lo digo, Es una pena»

Aqui completa la entrevista