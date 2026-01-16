Deportes, Portada

El presidente de Aldosivi anticipó que » Con Rosario Central ya pedimos público visitante el 7 de febrero» (audio)

por Jorge Jaskilioff

El presidente de Aldosivi, Hernán Tillous habló con el programa LA VOZ DEL ESTADIO por 90.5 radio Éter y por el canal de YouTube@golesdemedianoche este viernes donde dijo que  «Entre Nervo y Nicolás Salazar  está el zaguero que nos falta , y hemos conformado un plantel para mantener dos años seguidos y buscar entrar por primera vez en una Copa Internacional, con el mismo Farré, ampliándose el contrato por otro año más»  – foto gentileza Román Asaro de LVDE – 

Tillous dijo que  «Creo que el Minella lo van a remodelar SIN PARARLO en los próximos dos años. Fijate que la cancha de Ferro la hicieron a nuevo y no la pararon nunca.»

El mandamás portuense criticó a la gestión Municipal  «Es increíbel que ni siquiera en una manga de la camiseta tengamos el logo de Mar del Plata… Yo veo en otros eventos que sí aparece.. y lo que digo es que HAYA PARA TODOS O PARA NINGUNO .. Yo estuvo del lado político, por eso lo digo, Es una pena»

Aqui completa la entrevista

