El premio que no fue para Fátima por su relación con Milei

Lo que debía ser una noche de celebración y reconocimiento artístico en Mar del Plata terminó en un conflicto que mezcla el espectáculo con la política nacional. La decisión de nombrar a Fátima Florez y a Marcelo Polino como embajadores de una reconocida fiesta de la diversidad detonó un malestar inmediato en la comunidad, obligando a los organizadores a dar marcha atrás para «preservar el espacio».

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el trasfondo de la polémica radica en la memoria colectiva del colectivo LGBTQ+. Los usuarios recordaron las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro de Davos (enero 2025), donde calificó a la ideología de género como «abuso infantil».

A pesar de que Florez ya no es pareja del mandatario, su figura quedó asociada a esos discursos, lo que el público consideró incompatible con una distinción de esta índole.

La postura de la organización

A través de un comunicado, la discoteca Éxtasis intentó calmar las aguas y despegarse de cualquier bandera partidaria:

Argumento artístico: «La invitación fue pensada exclusivamente desde lo artístico, no desde una lectura política».

Prioridad: Decidieron la suspensión para garantizar la «seguridad y el bienestar de la artista» y cuidar el vínculo de 30 años con sus clientes.

Neutralidad: «Éxtasis no tiene afiliación ni lineamiento político».

La respuesta de Fátima: ¿Cambio de sede?

Consultada por el programa LAM, la humorista se mostró ajena a la cancelación y reivindicó su lugar en el colectivo. «Hace muchos años tengo la bendición de ser la reina de la comunidad gay», afirmó.

Sorpresivamente, Florez contradijo el comunicado oficial de la discoteca al asegurar que el reconocimiento sigue en pie: “Creo que lo vamos a hacer en el teatro (Roxy), posiblemente sea acá como el último año”, lanzó, minimizando el impacto de la baja del boliche