El precio de la nafta se disparó por aumento del impuesto al combustible para arreglar rutas y subsidiar el transporte

Nivelar el precio del combustible de los surtidores con el valor internacional era uno de los objetivos del gobierno libertario para evitar una supuesta distorsión del mercado, pero a pesar del derrumbe del precio en el mundo, en Argentina se disparó y la nafta superó los dos mil pesos.

Las remarcaciones de precios en los surtidores se vienen sucediendo prácticamente cada semana y responden a la suba del impuesto a los combustibles que debía actualizarse cada trimestre, pero Luis Toto Caputo tenía pisado para que no impacte en los índices de inflación.

En paralelo, Federico Sturzenegger con la flexibilización del mercado, eliminó la obligación de que las empresas informen sobre los aumentos de precios en los combustibles. Ahora, el consumidos se entera en la fila del surtidor.

En la primera semana de diciembre, el valor de la nafta súper en las estaciones de servicios argentinas superó los dos mil pesos el litro, equivalente a 1.36 dólares cuando en Estados Unidos cuesta USD0.80 y en paridad con Europa que no tiene petróleo.

Pero lo más curioso es que el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, que se debe actualizar trimestralmente según IPC, está destinado a la reparación de rutas, financiar proyectos viales y a subsidiar el transporte público.

Sin embargo, el gobierno de Milei cerró Vialidad Nacional y hace dos años que no tapa un bache ni pinta una señal en rutas que están detonadas. El plan del equipo de Milei es que se vuelvan a concesionar y quienes ganen los contratos se hagan cargo de la puesta a punto como prevé la primera adjudicación que no estuvo exenta de polémica.

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro se quejó en más de una oportunidad por la falta de mantenimiento de las rutas de parte de Nación y también reclamó partidas para el transporte. Sucede que otro de los destinos que debería tener el impuesto a los combustibles es para financiar el servicio público pero Milei cortó todas las transferencias a las provincias y solo mantuvo los subsidios para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Como sea, en enero se espera una actualización mayor del impuesto a las naftas que va a presionar aún más el precio, adelantó a LPO el economista Marco Kofman de la agencia Mate que señaló que además de la carga impositiva los precios internacionales y el tipo de cambio son los dos factores de mayor desestabilización del precio.

A finales del 2023, el crudo interno se comenzó a comercializar al precio internacional en dólares pero coincidió con que desde entonces el precio internacional viene cayendo. Sin embargo, esa diferencia se la comió la nivelación del precio interno con el exterior. En dólares, mientras que el precio internacional cayó 28%, el precio interno aumentó 9%, explicó Kofman.

Como el mercado está 100% dolarizado, cualquier movimiento del dólar también repercute en el precio de la nafta. Generalmente, sube la nafta cuando sube el dólar, pero no baja, cuando el dólar baja. Las empresas dicen que tienen retraso todavía en relación a sus costos

«Como el mercado está 100% dolarizado, cualquier movimiento del dólar también repercute en el precio de la nafta. Generalmente, sube la nafta cuando sube el dólar, pero no baja, cuando el dólar baja. Las empresas dicen que tienen retraso todavía en relación a sus costos», agregó el economista.

No es nuevo, esta forma de mercado energético es el viejo anhelo de los años 90. La idea es que el precio interno del combustible sea el de «paridad de exportación». Es decir, que los argentinos paguemos por la nafta lo mismo que nos podrían pagar del exterior, señaló Kofman.

En cuanto a los costos de producción, por el contrario, en lugar de aumentar, están disminuyendo por un aumento de la productividad en la operación de pozos en Vaca Muerta con Inteligencia Artifical que mejoró la perforación muchísimo y con algo de mejora de infraestructura con la construcción de oleoductos. Pero todo lo que se gana de eficiencia y de aprendizaje en Vaca Muerta, es ganancia para las empresas, y al consumidor, nada, concluyó Kofman.