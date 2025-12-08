El posteo de Zeballos tras la polémica decisión de Úbeda y la eliminación de Boca ante Racing

Exequiel Zeballos subió un posteo a su cuenta de Instagram tras la eliminación de Boca frente a Racing en la semifinal del Torneo Clausura, partido en el cual fue sustituido a los 71 minutos ante la estupefacción de toda La Bombonera (incluso los propios jugadores de la Academia) debido a que era uno de los mejores jugadores de la cancha.

En un encuentro chato que estaba comenzando a abrirse, el Chango era de lo más desequilibrante de un Boca que no tuvo demasiadas ideas en ataque. Además, con el sector derecho de la defensa de Racing amonestada, su explosividad y desequilibrio podían dejar al rival en cualquier momento con uno menos.

Sin embargo, Claudio Úbeda decidió sacarlo promediando la segunda etapa para colocar a Alan Velasco, que no jugaba desde principios de octubre. La modificación provocó una bronca generalizada de los presentes en el estadio y del propio Leandro Paredes, que abrió los brazos y pateó al aire incrédulo por la decisión de su entrenador. Para colmo, cuatro minutos más tarde Adrián Martínez anotó el gol que le dio la clasificación a los dirigidos por Gustavo Costas.

Este lunes, una vez que bajó un poco la espuma, Zeballos publicó cinco fotos en blanco y negro en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: «Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros, que tanto queríamos, pero orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo. Ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir. Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo en todo el momento«.