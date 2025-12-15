El posteo de Diego Milito tras la dura derrota de Racing ante Estudiantes

El ídolo y presidente de Racing, Diego Milito, realizó una publicación en redes sociales como muestra de apoyo a los jugadores del club luego de la derrota por 5-4 en penales ante Estudiantes de La Plata en la final del Torneo Clausura.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario de la ‘academia’ subió una historia a través de su cuenta oficial de Instagram con un sentido mensaje para los dirigidos por Gustavo Costas y recordó el decisivo encuentro por el título que disputará la rama femenina de la institución, este domingo desde las 20:00 frente a Belgrano de Córdoba.

“Cuesta, sí, es duro. Tenemos que atravesar este dolor para seguir peleando por cosas importantes. Seguimos firmes y convencidos de hacia donde vamos. Estamos en el buen camino, ha sido un año maravilloso, de grandes emociones y aprendizajes”, comenzó el texto del posteo del ex delantero con paso por el Inter de Milán.

Y añadió: “Quiero agradecer a todo el plantel y al cuerpo técnico por representar al club y al hincha de la mejor manera”. Tras igualar 1-1 en los 120 minutos (noventa regulares más treinta de alargue), el ‘Pincha’ se impuso desde los doce pasos tras los fallos de Gastón Martirena y Franco Pardo para Racing.

Asimismo, Milito aprovechó para mostrar su agradecimiento con los simpatizantes albicelestes. “A los hinchas y socios GRACIAS una vez más porque sin su apoyo y acompañamiento es imposible. Me siento orgulloso de todos ustedes. Sigamos TODOS JUNTOS que así somos más fuertes”, escribió.__IP__

Por último, concluyó: “Y hoy, vamos las chicas que tenemos otra final”, con respecto al crucial encuentro que definirá al campeón del Campeonato Femenino. En el duelo de ida, la ‘Academia’ consiguió hacerse con el triunfo por 1-0 y buscará alzarse con el título como visitante.