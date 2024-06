El Polaco brindará un show en la ciudad donde brindará sus nuevos temas y sus clásicos

El próximo viernes 21 en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) se presentará El Polaco para dar a conocer su último single “Vieja escuela”, en una noche que promete ser a pura cumbia junto a La Marvel y La Sensación Cumbia.

Ezequiel Iván Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, comenzó su carrera a los 17 años siendo el vocalista de Una de Kal. Luego de varios años su debut discográfico como solista tuvo lugar en 2006, cuando editó “Vuelve, te lo pido” en el sello Magenta. Su éxito hizo que inmediatamente editara el single “Agradeciendo a Dios”.

Desde el 2007 hasta el 2020 lanzó más de quince discos con temas populares en la música tropical como “Me quedo sin ti”, “Sigo por el objetivo”, “Molestando”, “3 años y algo más”, “Esto recién comienza”, “Sólo los fuertes saben esperar”, “Sola otra vez”, “Voy a beber”, “Voy a pedirle al tiempo”, “Casadas”, “Ahora es tarde” y “Amos clandestino”, entre muchos otros.

En 2022 y luego de siete años sin presentar un disco nuevo, estrenó “El ángel que me guía desde el cielo” un álbum que está dedicado a la memoria de su padre, incluso canta el tema musical “Entre el cielo, vos y yo”. El repertorio se completa con “La niña está triste”, “Cómo poder saber si te amo”, “Con nadie me compares”, “Siempre estoy pensando en ella”, “Esclavo y amo”, “Amarte así me daña”, “Cara de niño” y “Me estoy enamorando”.

En 2023 realizó múltiples colaboraciones con artistas de la escena musical y su último single fue con Banda XXI. Además, lanzó “Sé que no”, “Esto se acabó”, “Regresa hermosa” y “Ya no quiero verte”.

