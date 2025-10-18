El plan de refoma laboral de Javier Milei contemplaría la posibilidad de jornadas de trabajo de 13 horas

Parte de una reforma más amplia

Esta idea forma parte de un paquete de «modernización» laborMart´pin al más amplio que el propio Milei anunció el pasado 11 de octubre en San Nicolás. Dicha reforma, según los borradores que han trascendido, incluiría cambios drásticos como:

Eliminación de las indemnizaciones por despido, que serían reemplazadas por un fondo de cese laboral (similar al de la UOCRA).

Creación de un «banco de horas» para compensar las horas extra con tiempo libre en lugar de pagarlas.

Habilitación para firmar contratos en cualquier moneda, incluyendo dólares.

Flexibilización de las vacaciones, donde el empleador podría decidir los días y las fracciones en que se toman.

El Gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para reducir la informalidad laboral, que afecta al 50% de los trabajadores, y para terminar con la «industria de los juicios».

Alerta sindical y debate en redes

La sola mención de una jornada de 13 horas, aunque sea opcional, ya puso en alerta a los sindicatos como la CGT, que temen un retroceso en derechos laborales históricos. En las redes sociales, el tema se viralizó rápidamente, con miles de usuarios calificando la idea como un intento de imponer un «esclavismo moderno».

Varsavsky insistió en que es solo «una idea en borrador, no una política confirmada ni forzada», pero reconoció que está alineada con la agenda de mayor flexibilidad laboral que impulsa el gobierno libertario. El futuro de esta y otras propuestas se definirá en el Congreso, donde el oficialismo deberá negociar con la oposición y los gremios.