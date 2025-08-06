El plan de Gallardo contra Independiente y cuándo se viene la rotación en River

Lejos de estar en tiempos de auge, lo cierto es que River transita días de tranquilidad después de la goleada a San Martín de Tucumán y tras un arranque auspicioso en el Torneo Clausura. El viento en popa colabora en la preparación del partido con Independiente y todo hace pensar que Marcelo Gallardo buscará darle rodaje a los mismos protagonistas que en líneas generales se vienen repitiendo, a lo sumo con algún pequeño retoque supeditado a cuestiones físicas.

Aunque en el horizonte se vislumbran los octavos de final de la Copa Libertadores contra Libertad, a priori el plan del Muñeco supone conservar la base del once titular para un clásico clave. El DT de a poco ve vestigios de su ADN en el equipo y pretende seguir dándole forma a eso en un partido que puede ser bisagra.

Como la ida en Paraguay será el jueves 14 de agosto y habrá cinco días de descanso desde la visita a Avellaneda, el cuerpo técnico entiende que no es necesario apelar a la rotación. ¿Y cuándo llegará entonces? Inmediatamente después del primer cruce copero: está programada para recibir a Godoy Cruz (17/8), con el objetivo de que los baluartes descansen para la revancha.

Es decir, Gallardo diagrama plantar un equipo mayormente alternativo en la quinta fecha del Torneo Clausura, aquella que se superpone con la serie de octavos de la Libertadores. Claro, es que todos los cañones apuntan al certamen continental.

Ante el Tomba en Núñez, en esa formación que se perfila con muchos suplentes, podrían reaparecer algunos de los actuales lesionados. Por ejemplo, Juan Carlos Portillo, ya de alta de su problema en la rodilla y con la necesidad de sumar minutos, e incluso Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, aún en plena recuperación de su lesión en el tobillo.

El probable once de River ante Independiente

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.