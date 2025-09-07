El peronismo celebró en La Plata: tensión y alegría en el búnker de Fuerza Patria

El moderno Hotel Gran Brizo de La Plata se convirtió este domingo en el búnker de Fuerza Patria, la alianza con la que todas las tribus del peronismo compitieron en estas elecciones legislativas inéditas que terminaron con la alegría militante ante la abultada victoria justicialista.

En el corazón del operativo electoral del justicialismo había dos espacios bien diferenciados con pulsos distintos: la esquina de la calle 51 y 9, frente al hotel, donde se vivió un clima de celebración incluso antes de que se conocieran los primeros resultados, y el interior del lujoso Gran Brizo, donde se concentraba la dirigencia política.

Con banderas celestes y blancas, la militancia se hizo presente desde muy temprano para moverse al ritmo de Gilda y otros artistas populares.

Pancartas con el sello del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, pantallas gigantes que repetían discursos de Cristina Kirchner y un escenario que cortaba de punta a punta la calle 51 del centro platense circunscribían a los cientos de simpatizantes que se acercaron a respaldar a Fuerza Patria.

Mientras tanto, durante el transcurso de la tarde-noche en el interior del hotel, donde se dispuso un amplio y cómodo espacio para la prensa, entre jarras de café y medialunas, se podía ver a algunos funcionarios que, entre sonrisas, adelantaban en voz baja: “Parece que ganamos bien”.

La presencia temprana frente a los periodistas del referente del Frente Renovador Sebastián Galmarini y el ex secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren fue otro gesto que preanunciaba un resultado favorable.

“Creemos que estamos en un escenario de triunfo bastante importante”, confirmaba pasadas las 20 el propio Galmarini en el subsuelo del hotel platense, donde estaba dispuesto un tercer espacio para conferencias de prensa.

Pero la alergia explotó cuando aparecieron los primeros resultados oficiales que daban arriba a Fuerza Patria por 10 puntos: la militancia cantó bien fuerte la marcha peronista en el interior del hotel platense, mientras que los gritos y la música a todo volumen en la calle 51 hicieron desatar el festejo de los cientos de personas que llegaron con sus bombos y banderas para celebrar el triunfo justicialista.

La postal final unió las dos escenas de la jornada: mientras en el interior del Gran Brizo los dirigentes sonreían aliviados y hablaban de un resultado “importante”, afuera la calle 51 seguía convertida en peatonal peronista, con banderas en alto y cánticos que no dejaban dudas de que, al menos por una noche, la victoria también se festejaba en la vereda.