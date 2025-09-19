El periodista Juan Carrá presenta el libro “Salvate vos”

Hoy a las 18:00, el periodista y escritor marplatense Juan Carrá presentará su libro “Salvate vos” en el Café Teatral Emilio Alfaro (Boulevard Marítimo 2280) con entrada libre y gratuita.

“Salvate vos” narra una historia conmovedora que comienza el 21 de julio de 1980, cuando una mujer aparece muerta en un hotel de Madrid. “En la escena -montada por agentes de inteligencia de la dictadura para instalar la mentira de que las personas desaparecidas pasean por Europa- hay ropa sin estrenar, billetes de varios países, pasaportes con su foto y distintos nombres. Uno solo lleva el real: Noemí Esther Giannetti de Molfino”, relata el libro.

Conocida como Mima, fue secuestrada un mes antes por el ejército argentino en Perú, mientras su familia enfrentaba la persecución: un hijo preso político, otro luchando por sobrevivir en Lima, una hija desaparecida y otra en el exilio.

Con un enfoque que combina el rigor de la investigación periodística y el pulso narrativo de una novela, Carrá reconstruye minuciosamente este caso emblemático. La obra ilumina la coordinación entre los gobiernos militares de Latinoamérica durante los años ’70 y aborda la complejidad política de esa década, centrándose en la historia de una familia marcada por la militancia y el terrorismo de Estado.

El libro también retrata la transformación de Noemí, una ama de casa que, inicialmente reacia a la política, termina viviendo en la clandestinidad para apoyar a los suyos. “Salvate vos” no solo es un relato histórico, sino una reflexión profunda sobre la resistencia y el impacto de la represión en una familia y una sociedad.