El penoso comentario de la candidata de La Libertad Avanza contra Messi

La candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, sufrió la viralización de un desafortunado comentario para el capitán argentino Lionel Messi que publicó en 2015 que generó una lluvia de insultos de parte de los usuarios de la red social X.

“Messi puto solo haces goles en esa mierda de club !!! Cagon en la Argentina no existis !!! Y encima con la mano forro”, fue la publicación de Reichardt en diciembre de 2015, cuando Messi convirtió en un encuentro con el Barcelona.

En aquella ocasión, el astro argentino abrió el marcador en la final del Mundial de Clubes 2015 que terminó con una goleada por 3 a 0 ante River. Messi puso el 1 a 0 a los 26 minutos, mientras que el uruguayo Luis Suárez selló el triunfo con un doblete.

Un gran número de usuarios repudiaron y se burlaron de la candidata por su penoso comentario: “Acá tenemos a la intelectual que hoy encabeza la lista de LLA en Provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre 2025 en remplazo del dipunarco Espert”, publicó uno de ellos.

Y agregó: “Creo que va a ser un gran aporte elevando el debate en cámara de diputados”.

Otro pidió, en tono irónico, que vaya presa: “Y encima te metés con nuestro ídolo??? La quiero PRESA”.