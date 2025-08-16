El pedido urgente de Luis Caputo a los empresarios de la Expo Real State: «Dejen de coimear»

Caputo les aconsejó a los empresarios del sector que cambien el chip y en lugar de pensar en «negocios calzados» evalúen inversiones para obtener la rentabilidad de aquí a dos años.

«Si todo sigue de esta forma, en dos años cuando vayan a comprar un terreno les van facturar la estabilidad macro, la del dólar y una economía en mejores condiciones», señaló en la apertura de la Expo Real Estate en el Hotel Hilton (CABA), el ministro de Economía Luis Caputo lanzó un mensaje directo al sector inmobiliario y apuntó contra la corrupción en provincias y municipios.

Lo que dijo

«Probablemente más de uno de los que está acá tiene que seguir coimeando intendentes o gobernadores para que les aprueben cosas. Y todos sabemos que lo hacen. No hay que hacerlo más, hay que cambiar eso».

Rechazó «impuestos distorsivos» como Ingresos Brutos y regulaciones que, según él, se usan para pedir pagos ilegales a cambio de habilitaciones.

Instó a empresarios a «hacer público» y denunciar a los funcionarios que pidan sobornos.

Claves del mensaje

Diferencia con provincias y municipios : Nación bajó «más de dos puntos» en impuestos y eliminó 8.000 regulaciones, pero a nivel local siguen subiendo tasas y trabas.

Agenda económica: reducir carga impositiva, desregular y ampliar el mercado de capitales para impulsar inversión privada.

Anuncio financiero

Banco Nación lanzará una línea de crédito en dólares para desarrollos urbanos y suburbanos:

Plazo: 72 meses

Monto inicial: US$ 500 millones de capital propio

Tasas «súper razonables» y posibilidad de transferir el crédito al comprador hipotecario.

Contexto: El discurso coincidió con un Súper Miércoles financiero:

Mega licitación de deuda en pesos por casi $15 billones.

Publicación del índice de inflación de julio.

Ambos datos clave para las tasas, el dólar y la estabilidad macro.

El exabrupto de Caputo: «¿No vendrán estos merda a hacer lío?»

En medio de la campaña electoral, el ministro de Economía, Luis Caputo, atacó a la oposición con duros términos y enfatizó que ninguna ley favorable para el país puede ser sancionada por la conformación actual del Congreso.

«Todo el mundo duda: ¿No volverán estos merda a hacer lío?», señaló Caputo durante una presentación es el evento organizado por desarrolladores inmobiliarios.

El ministro reconoció que en todos los planos existe la incertidumbre acerca de cómo seguirá la Argentina ante las próximas elecciones.

El jefe del Palacio de Hacienda también embistió contra el Parlamento al sostener que «nada que sea bueno para el país puede pasar por ley porque el Congreso quiere que al país le vaya mal».

Caputo dijo que la actual conformación del Congreso tiene por objetivo que al país «no le vaya bien».

El ministro aprovechó la oportunidad para insistir en que el gobierno está estabilizando la macroeconomía y que ahora es el turno de los empresarios de activar la microeconmía.

«La micro está mucho más en los empresarios y en los emprendedores porque la macro da espacio para que ustedes florezcan», dijo el ministro.

Caputo insistió ante los empresarios inmobiliarios que «tienen que convencerse que esta vez es diferente por la macro» y enfatizó que «esta no la vivimos porque Argentina nunca tuvo estos números, y estabilidad macro por decisión política».

En este contexto fue cuando admitió que «todo el mundo duda» porque dicen: «¿No volverán estos merda a hacer lío?».

Caputo aseguró que si «al gobierno le va bien en las elecciones las cosas se harán más rápido» pero, en caso que el resultado no sea el esperado, los objetivos se cumplirán igual «aunque demandará más tiempo».

El ministro reconoció que debido al estado actual de la economía, «se tardará mucho tiempo» en recomponer un mercado de capitales profundo para financiar proyectos inmobiliarios, pero aseguró que por este camino se alcanzará en el largo plazo.

