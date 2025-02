El padre de Valentín Barco destrozó al Consejo de Boca: “Se quería quedar dos años más”

Por si le faltaba algo a este turbulento presente de Boca, entre la caída con Alianza Lima en la Copa Libertadores y las charlas de Juan Román Riquelme y Fernando Gago con el plantel profesional, este jueves hizo estallar la bomba un personaje inesperado: el padre de Valentín Barco, quien recordó la negociación por la continuidad de su hijo y destrozó al Consejo de Fútbol.

En su cuenta de Instagram, Walter Barco contestó un posteo del usuario Lucas Miranda (@soybosteroo) y no tuvo filtro al hablar de los manejos de la dirigencia xeneize a la hora de intentar renovar el contrato de su hijo: “Que no te contestan más, costumbre vieja. A nosotros nos hicieron lo mismo. Tuve una reunión con el Consejo, me pidieron que le ponga precio, les dije: ‘Ustedes tienen que hacernos una propuesta’. Cascini me contestó: ‘Sí, dale, te llamo esta semana’. Todavía estoy esperando”.

Todo esto ocurrió a principios del año pasado. Una novela de varios capítulos, con propuestas rechazadas, tires y aflojes y amenazas al lateral izquierdo de ser colgado del plantel profesional si no extendía su vínculo. Todo en medio del interés de Brighton, que se lo terminó llevando a la Premier League por el valor de la cláusula de rescisión (10 millones de dólares) y tras un fuerte conflicto interno.

“El Colo se quería quedar dos años más por lo menos. Cuando terminó la reunión me agarró el Chelo y me dijo: ‘Si te sale una propuesta para llevártelo no lo dudes, esto es por plata, no se juega más por la camiseta’. Esas palabras me dijeron del Consejo de Fútbol de Boca”, siguió en llamas el padre del hoy defensor de Racing de Estrasburgo.a

Días después de ser presentado en las Gaviotas, el Colo dio su versión de los hechos sobre las reuniones que no prosperaron: “Se juntaron con mi represente y con mi papá, conmigo no. Tuvieron tiempo para presentar una oferta formal, y dijeron que tenía que presentarla yo. Los llamamos tres días seguidos y no contestaron el teléfono. Eso me sorprendió: si hay interés, el teléfono lo contestás”.

Y remató: “La oferta del Brighton llega de club a club, no la llevó mi representante. A mí no me presionaron de ningún lado. Capaz si me contestaban el teléfono, yo seguía en Boca”.