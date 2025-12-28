El “oro” al Deportista marplatense 2025 es para Horacio Zeballos

El CPD entregó los premios al Deportw y la Cultura de Mar del Plata este domingo en el Hotel Hermitage.

El “oro” al mejor de la temporada fue para el mejor del mundo como tenista de Dobles, Horacio Zeballos.

El tenista está ya preparándose para jugar en Australia y por ello su ausencia en la entrega aunque dejó un video grabado y recibió la distinción una de sus tías .

La gala reunió a destacadas personalidades de la escena política local, deportistas de todas las épocas, dirigentes de clubes y asociaciones deportivas, así como protagonistas de la vida cultural y social de la ciudad.

Durante la velada se premió a los mejores deportistas del año, reconocidos en cada una de las 35 especialidades; y se otorgaron distinciones especiales, tanto a referentes del ámbito deportivo como a figuras sobresalientes de la cultura local.

Patricia Garciarena, presidenta del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, entidad organizadora del evento, destacó: “estos premios no sólo celebran resultados y logros, sino también historias de vida, valores y el trabajo silencioso que quizás no se ve, pero que construye identidad, sentido de pertenencia e inspiración para muchos”.

Por su parte, el titular del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDeR), Sebastián D’Andrea, quien asistió a la ceremonia en representación del intendente Agustín Neme, subrayó “la importancia de acompañar y fortalecer al deporte y la cultura como pilares fundamentales para el desarrollo social, la inclusión y la formación de valores”, y felicitó a los distinguidos por “llevar el nombre de la ciudad a lo más alto”.

El máximo galardón de la noche fue otorgado al tenista Horacio Zeballos, proclamado campeón del mundo en dobles por la ITF y reciente ganador de Roland Garros y el US Open, sus primeros títulos de Grand Slam, logrados junto a Marcelo Granollers, consolidando una temporada histórica.

En el rubro Cultura, el oro fue para la Asociación de Amigos de Villa Mitre, en reconocimiento a su sostenida labor en la defensa y puesta en valor del patrimonio de Mar del Plata y en la preservación de la memoria colectiva.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Vicente Luis “Cholo” Ciano, quien hubiera cumplido 89 años. En su honor, se celebró por primera vez el Día del Periodista Marplatense, en un reconocimiento cargado de emoción y aplausos, que recordó su legado profesional y humano, profundamente ligado a la historia del periodismo deportivo local.

La ceremonia concluyó en un clima de celebración y reconocimiento compartido, reafirmando el espíritu de los Premios al Deporte y la Cultura: honrar a quienes, con su trabajo, pasión y compromiso, engrandecen a Mar del Plata y proyectan sus valores hacia el futuro.