El Olimpia “Infinito” para Diego y para Mardel Horacito y Flor Borrelli

En la Usina del Arte de la ciudad autónoma de Buenos Aires entregaron los premios Olimpia 2025 con la lógica distinción a Ángel Di María; en tenis al marplatense Horacio Zeballos (estaba en su terna su coterránea Solana Sierra) y la mejor atleta del año fue Florencia Borrelli. Ulises Saravia en natación fue el marplatense ternado y Kevin Vallejos en artes marciales mixtas nuestro otro vecino
Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
Básquet: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey
Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
Polo: Adolfo Cambiasso (N), Adolfo Cambiasso (h)
Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez / Agustín Anesse / Martín Mansilla / Marcos Rojas
Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
Voley: Bianca Cugno, Luciano De Cecco,Agustín Loser
Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo
eSports: reconocimiento Lucía Dubrá – Mejor Equipo: Leviatán