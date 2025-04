El Ogro Fabbiani atacó a Gago: “Detesto cuando no se acepta que el rival fue superior”

…

Tras la victoria por 2-0 de Newell’s ante Boca en Rosario, Cristian Fabbiani, quien en la conferencia de prensa posterior al encuentro había comentado que “creía que iba a ser un partido más difícil”, apuntó contra Fernando Gago, mandamás del Xeneize: “No me gusta cuando los entrenadores rivales te sacan mérito”, dijo en una entrevista con ESPN.

“Detesto cuando no se acepta que el rival es más que el otro. Cuando el adversario te pasa por arriba lo tenes que decir. Nosotros jugamos perfecto y de la forma que quisimos, eso es lo importante”, continuó Fabbiani, quien acumula dos empates y un éxito al frente de La Lepra.

Por último, el anterior DT de Riestra consideró: “No sólo Gago me quitó mérito, muchas veces los directores técnicos ponen excusas. No me gustan porque le quitan virtudes a mis jugadores y me faltan el respeto”.

Tras la derrota, Gago había explicado: “Tuvimos el balón, pero lo manejamos mal cuando había que atacar y hubo muchas pérdidas. La jugada del primer gol fue un doble error. Sabíamos que podían hacer eso de buscar un pelotazo largo a González para que la bajara a los extremos. A partir de ahí el partido se dio de otra manera”.

Luego de su enfrentamiento en el Estadio Marcelo Bielsa, el líder del conjunto rosarino opinó acerca de los problemas del Xeneize: “Cuando no juega Exequiel Zeballos al equipo rival se le hace más fácil porque Boca pierde uno contra uno. Sin desequilibrio y solo con pases, tiene la pelota pero no te lastima”. Además, reconoció: “Cuando ingresó Zeballos empezamos a sufrir y tuve que armar un esquema 5-4-1”.